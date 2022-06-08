Чорна смуга: яким знакам зодіаку у червні доведеться несолодко

Червень для деяких знаків зодіакального кола стане дуже непростим періодом. Нещастя посипляться на них одне за другим, а неприємні сюрпризи підстерігатимуть за кожним поворотом. Тож Козерогам, Водоліям та Дівам варто бути насторожі.





Козеріг

Найбільші проблеми чекають на Козерогів у професійні сфері. Меркурій в сузір’ї Тільця загрожує представникам знаку численними конфліктами із керівництвом та колегами. Деякі Козероги «на емоціях» навіть вирішать звільнитися. Однак не варто спішити, адже так можна залишитися зовсім без доходу. Ще однією неприємністю червня для уродженців знаку може стати сварка з коханою людиною. Астрологи радять Козерогам на мить забути про свою принциповість, та піти на компроміс заради миру у сім’ї.

Водолій

У Водоліїв цього місяця цілком зникне мотивація до роботи. Вони будуть депресивними та безініціативними. Жодне завдання чи проект не вийде довести до кінця, тож про підвищення зарплати чи премію у червні можна навіть не мріяти. У стосунках на Водоліїв також чекає не найкращий період. Можливі непорозуміння та образи, які надовго зіпсують життя як представнику знаку, так і його другій половинці. А у деяких випадках можливе навіть остаточне завершення стосунків.

Діва

Вплив Юпітера загрожує Дівам серйозними фінансовими проблемами та негараздами на роботі. Усі їхні плани підуть шкереберть через непередбачувані події. Це добряче зіб’є Дів з пантелику. Вони можуть прийняти невірне рішення та втратити значну суму грошей. Без сварок із коханою людиною також не обійдеться. Через безпідставні підозри другої половинки розгориться справжнісінький скандал, який може закінчитися навіть розривом стосунків. Тож астрологи радять уродженцям знаку Дів, що б там не сталося, тримати себе в руках та не давати волю негативним емоціям.