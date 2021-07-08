В Україні більше не буде боржників: борги за комуналку та штрафи забиратимуть автоматично

З 6 липня в Україні офіційно розпочала свою роботу система, що дозволяє автоматично знімати кошти з карток громадян. Відтепер особи, що не погасили комунальні борги, не сплачують аліменти чи штрафи за порушення ПДР, ризикують примусово позбутися коштів на своїх банківських рахунках.





Наказ Мін’юсту №1061/5, що власне дозволив впровадження даної системи, набув чинності ще 6 квітня. Однак виконавча служба міністерства та держпідприємство «Національні інформаційні системи» отримали ще 3 місяці «фори» на підготовку усього необхідного для реалізації нововведення.

За новою процедурою судовим виконавцям буде значно простіше отримати доступ до рахунків боржника та арештувати кошти на них. До того ж вони зможуть контролювати усі грошові надходження на картку та систематично списувати необхідні суми для погашення заборгованості.

То як же виглядатиме нова процедура примусового списування коштів?

За допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (скорочено АСВП) виконавець створює й надсилає до фінустанов запити щодо існування рахунків у боржника та їх поточного стану. Банк надсилає відповідну інформацію виконавцю. Виконавець направляє до банку постанову на арешт грошей винного. Банк «заморожує» рахунки боржника, та звітує про зроблену роботу виконавцю через систему АСВП. Виконавець звертається до банку із платіжними вимогами на вилучення певної суми з рахунку звинувачуваного. Банк списує кошти й перераховує їх виконавцю, а той своєю чергою організації, якій заборгував громадянин.

Наразі відомо, що у випадку заборгованості за комуналку із рахунку дозволяється знімати до 20% щомісячного доходу. Якщо ж громадянин уникає сплати аліментів – у нього можуть забрати й усі 50% зарплатні.

Єдиною перепоною на шляху повноцінної та оперативної роботи системи наразі є те, що до неї під’єдналося лише 7 із 73 діючих фінансових установ України. Зокрема процедура вже може бути застосована до клієнтів таких популярних вітчизняних банків, як monobank та ПриватБанк.

Щоб не допустити примусового стягнення коштів зі свого рахунку громадянам достатньо самостійно погасити борг. Це можна зробити у касі банку, терміналі чи за допомогою мобільного банкінгу. Також оплата заборгованості можлива у додатку “Дія”, “Онлайн дім юстиції” та нововпровадженій системі АСВП.