Опублікована важлива інформація для українців з боргами за комуналку

Громадяни, які мають заборгованість за певні житлово-комунальні послуги, можуть домовитися про розстрочку платежу. Якщо споживач не може сплатити всю суму одразу, укладається договір про реструктуризацію боргу.

Щоб оформити цей процес, необхідно звернутися до відповідного постачальника комунальних послуг.

До боргів, які підлягають реструктуризації, належать

Вивезення побутових відходів

Централізоване водопостачання та водовідведення

Централізоване опалення та постачання гарячої води

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та управління багатоквартирним будинком

Для укладення такого договору зверніться до будь-якого районного центру обслуговування Керуючої компанії “Центр комунального сервісу”, незалежно від місця проживання.

Подайте заяву разом з оригіналами та копіями наступних документів:

Паспорт (або ідентифікаційний код та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру) Картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не вимагається для власників ID-картки з ІПН у документі) Свідоцтво про право власності на житловий будинок/квартиру або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує право власності Довіреність на представника та паспорт (якщо договір підписує представник власника)