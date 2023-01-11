Біля супермаркетів та в громадському транспорті: названо місця, де українцям вручають «запрошення» до військкомату

В Україні військовозобов’язаним чоловікам можуть вручити повістку у будь якому громадському місці, навіть у супермаркеті чи метро. Про це розповів керівник Київської військової цивільної адміністрації Сергій Попко.

Чиновник підтвердив, що такі дії працівників військкомату є цілком правомірними. Адже в законі не вказано, де саме повинні вручатися повістки. Тож уповноважені особи фактично можуть на власний розсуд обрати місце, де будуть їх роздавати.

Попко роз’яснив, що на повістці повинна міститися мокра печатка та підпис керівника територіального центру комплектування і соцпідтримки, тобто військкомату. Крім того на ній обов’язково зазначають адресу військкомату, час запланованого прибуття призовника та власне дату вручення повістки.

Керівник військової цивільної адміністрації столиці також перелічив осіб, які мають право вручати повістки. Перш за все це працівники територіальних центрів комплектування та особи, уповноважені місцевими органами самоуправління. Хоча вручати українцям повістки можуть і керівники установ чи підприємств де вони працюють, директори та ректори учбових закладів, ФОПи і управителі багатоквартирних будинків.

Таким чином отримати «запрошення» до військкомату українські чоловіки можуть на робочому місці, на заняттях в університеті, під час поїздки в громадському транспорті чи навіть прогулянки в магазин за хлібом.

Власне голова Київського міського центру комплектування полковник Юрій Максимів вже неодноразово зазначав, що повістки в Україні отримають всі військово зобов’язані чоловіки. Адже загальна мобілізація досі триває, а ЗСУ постійно потребують нових кадрів.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, чимало українських захисників знаходяться на передовій з перших днів війни. Вони потребують відпочинку за часу на відновлення після поранень. Тож мобілізацію в Україні наразі й не думають припиняти, а повістки продовжать вручати усім чоловікам, що за віком та станом здоров’я придатні до військової служби.