Частина українців не може отримати свої пенсії: що трапилось

Частина українських пенсіонерів, що проживають на тимчасово окупованих територіях, залишилися без засобів до існування. Через дії рашистів у цих регіонах не працюють ні відділення «Укрпошти», ні банкомати. Тобто громадяни похилого віку не мають жодної можливості отримати свої пенсії.





Про це розповіла в ефірі марафону українських телеканалів заступниця голови Мінсоцполітики Дарія Марчак. Через непрацюючі відділення пошти, банківські філії та банкомати люди просто фізично не можуть забрати гроші, які знаходяться на їхніх рахунках.

Натомість кошти таким громадянам Пенсійний фонд нараховувати не перестав. Тож проблема мешканців окупованих регіонів полягає лише у способі їх отримання.

Марчак також повідомила, що українцям які на протязі певного строку не забирають свою пенсію, припинять нарахування коштів. Цей строк складає шість місяців.

При цьому виплати за кожним пенсіонером зберігатимуться. Як тільки він знову отримає доступ до свого рахунку та повідомить про це Пенсійний фонд, зможе зняти пенсію за всі «пропущені» місяці.

Чиновниця наголосила, держава не припинить піклуватися про своїх громадян. Особливо про тих, хто зараз опинився у скрутному становищі – перебуває на окупованих територіях або у зоні бойових дій. Українців не залишать без пенсій та соціальних виплат, навіть якщо зараз вони не мають можливості їх отримати.

Що ж стосується пенсіонерів, яким вдалося виїхати з окупованих міст, вони можуть вільно отримувати виплати у будь якому місті України. Якщо раніше пенсія стареньким надходила на банківську карту, то кошти вони можуть зняти в будь якій філії свого банку або в банкоматі. Тоді як пенсіонерам, що для отримання виплат користувалися послугами «Укрпошти», доведеться звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Після цього вони зможуть або отримувати гроші на пошті за новим місцем реєстрації, або їх почнуть нараховувати на банківську карту.