Тариф на електроенергію будуть систематично піднімати до 2025 року

Підвищення тарифу на електрику — це неминуча реалія. Вартість електрики буде й далі рости для простого населення. У міністерстві енергетики заявили, що діючий тариф економічно не відповідає реальності. Він значною мірою занижений. Це веде до великих втрат у бюджеті.





Експерти ж заявляють, що в такий спосіб просто хочуть компенсувати ті витрати, які були допущені внаслідок поганого управління. Ні зелений тариф, ні інші рішення чиновників не зіграли на руку простому народу. І та ціна, яку платять побутові споживачі сьогодні, в майбутньому теж буде компенсована.

Нові тарифи у 2022 році

Отже, перше підвищення буде після закінчення опалювального сезону. НБУ заявляє, що підвищення обґрунтовано економічно. Раз на рік ціна буде підвищуватися на 25%, поки вартість 1 кВт-год не виросте до 3-3,51 грн. Так у квітні 2022 українці вже почнуть сплачувати по 1,68 грн кВ-год при споживанні 250 Квт в місяць.

Орієнтовно новий тариф набуде чинності 30 квітня. Поки це остаточне рішення.

Валерій Тарасюк є головою нацкомісії з енергетики. Він розповів, що іншого виходу немає. Вирівнювання тарифів і нові зобов’язання потрібні в першу чергу для споживачів електроенергії: і промислових, і побутових.

Що цікаво, так це розподіл споживачів на категорії при нових цінах за кількістю споживаної енергії:

• До 100 кВт-год;

• 100-300 кВт-год;

• 300-500 кВт-год;

• Понад 500 кВт-год.

Так повідомляють деякі джерела. Хоча офіційно цю інформацію ніхто не підтвердив, але і не спростував.

І вже від цього показника вираховується остаточна вартість. Також в країні для населення подорожчали й інші комунальні послуги. Зросли ціни на тепло, гаряче водопостачання, вивезення сміття. Очікується подорожчання широкосмугового інтернету.