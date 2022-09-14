Над чотирма знаками зодіаку нависне «чорна хмара»: сховатися від проблем не вдасться

Період до 24 жовтня стане нелегким випробуванням для чотирьох знаків зодіаку. Їм хронічно не щаститиме як на роботі так, і в особистому житті. За словами астрологів під ударом опиняться Риби, Тільці, Водолії та Стрільці. Уродженці цих знаків отримають погані новини, які змусять їх вийти із зони комфорту.





Риби

На представників цього знаку чекає справжнє потрясіння. Після цього життя Риб почне змінюватися і вони ніяк не зможуть зупинити цей процес. Доведеться прилаштовуватися до нових обставин. Уродженці знаку стикнуться з конфліктами на роботі та фінансовими проблемами, пов’язаними із ризикованою угодою. Рибам варто бути більш прискіпливими до ділових партнерів і уважно читати всі документи, які підписують.

Тілець

Для Тільців наступні півтора місяці будуть сповнені тривог. Їхніми вірними супутниками стануть втома та стрес. Представники знаку зрозуміють, що пора змінити своє життя. Та оскільки наважитися на зміни непросто, вони впадуть у депресію і стануть у своєму житті просто пасивними спостерігачами. Крім того Тільцям ускладнять життя проблеми в побуті та нестача фінансів.

Водолій

Водолії, які обожнюють свободу, до 24 жовтня будуть зв’язані по руках і ногах. На роботі їх завантажать завданнями так, що зовсім не лишатиметься часу на хобі, чи навіть на нормальний сон. Ще й друга половинка буде постійно нарікати на відсутність уваги від Водолія і шукатиме приводу посваритися. Також уродженці знаку ризикують бути обманутими та втратити всі свої заощадження.

Стрілець

Вроджена імпульсивність представників цього знаку в найближчі півтора місяці створить їм чимало проблем.вони можуть посваритися з начальником і втратити шанс на омріяне підвищення. Та й решта планів Стрільців до 24 жовтня опиняться під питанням. Наприклад може зірватися відпустка або романтична подорож із другою половинкою. Всі ці неприємності разом із нестачею грошей можуть загнати Стрільців у затяжну депресію.