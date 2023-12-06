Українців добряче “потрясуть”: новий закон дозволяє перевірки від певної суми доходу

Президент Володимир Зеленський схвалив значні законодавчі зміни щодо податкових перевірок українців. Про це було офіційно повідомлено на сайті Верховної Ради України.

Центральний аспект цієї законодавчої зміни міститься в законопроєкті № 10016-д, який був схвалений Верховною Радою 9 листопада. Цей законопроект знаменує собою стратегічний зсув від попереднього мораторію на документальні податкові перевірки, запроваджуючи критерії для вибіркового аудиту.

Серед ключових моментів законопроєкту вибірковість перевірок суб’єктів господарювання, які у 2021 році мали непропорційне співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, звітували про сплату податку на прибуток та ПДВ на рівні нижче 50% від середньогалузевого показника, або мали річний дохід понад 10 млн грн, а витрати становили понад 75% від цього доходу.

Важливо, що законопроект визначає конкретні винятки. ФОП (фізичні особи-підприємці) першої та другої категорій, а також підприємства, що працюють в окупованих або постраждалих від конфлікту регіонах, не підлягають відновленим перевіркам. Мораторій для ФОП першої та другої груп продовжено до грудня 2024 року.

Крім того, законопроєкт наголошує на поточних перевірках, особливо для таких галузей, як:

тютюнова,

паливна,

алкогольна,

гральний бізнес та фінансові послуги.

Ухвалення законопроекту № 10016-д є не лише кроком внутрішньої політики, але й відповідає зобов’язанням України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, що свідчить про рух до більш жорсткого фінансового управління та підзвітності.