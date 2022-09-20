ТОП-3 зрадники по знаку Зодіаку

Астрологи розповіли, що серед усіх 12 знаків зодіаку є три, які найчастіше зраджують своїм другим половинкам. Хтось з них це робить несвідомо, а хтось спеціально, для задоволення свого его. Хоч би що там було, інші знаки мають насторожитись, коли починатимуть із цими людьми стосунки.





Овен

Овни — дуже пристрасні натури. Вони впевнені, що не зраджують, а їх походи наліво пояснюються дуже просто: «Кохання с першого погляду». Окрім цього Овен дуже ревнивий знак, в стосунках проявляє себе дещо деспотично, часом жорстко. Як швидко баран закохується, так само швидко може викреслити зі свого серця ім’я коханої людини. Найвідданіші у стосунках лише першому коханню.

Разом із тим, якщо Овен зраджує, він чесно про це скаже та піде зі стосунків. У цього знаку є «кодекс честі», зрозумілий лише їм самим. Також він ніколи не говорить про своїх партнерів погано, готовий взяти всю вину на себе.

Стрілець

Це знак схильний до зради, але лише у тому випадку, якщо відчуває у стосунках холод. Стрілець зраджує не тому, що хоче образити свого партнера, а тому, що сам ображений на нього. Тому йому потрібно приділяти багато уваги, говорити кожного дня про свої почуття. У такому випадку ці вогняні знаки будуть, як пухнасті котики: ручні та вірні.

Стрільці також можуть «стрибнути у гречку» через те що стосунки розчинились у побуті. Їм потрібні романтичні вечері, побачення при зірках та будь-яка романтика.

Близнюки

Цей знак зодіаку, як Місяць, має свою темну сторону, яку ніхто не бачить. Вони можуть складати враження вірної людини, а насправді активно фліртувати у соціальних мережах, запрошувати на каву колег по роботі, та перейменовувати контакти у телефонній книзі.

Виправити Близнюка можна лише, якщо показати йому, що ви не серйозно ставитесь до цього знаку. Тоді він буде весь час доказувати, що вірний лише одній людині. Ревнощі та підозри діятимуть протилежно, тому одразу потрібно облишити такі намагання прив’язати Близнюка до себе.