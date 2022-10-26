Провокації чи блек-аут: яку біду накличе на Україну коридор затемнень

Коридор затемнень, який почався у вівторок 25 жовтня, матиме великий вплив на ситуацію в Україні. А все тому, що він починається він із сонячного затемнення під знаком Скорпіона, який є ворожим для нашої батьківщини. Тож цей парад космічних явищ може накликати на Україну лише біди. Росіяни будуть вдаватися до провокацій та не залишать у спокої українські енергооб’єкти, продовжуючи цілити по них ракетами.

Про це широкому загалу повідомив астролог Дмитро Уранус. На його думку той факт, що затемнення 25 жовтня було видно як в Україні, так і в росії, наводить на думку про наслідки цього явища для обох країн.

Найбільш тривожними будуть 3 дні після сонячного затемнення. Тобто негативні явища в Україні можуть спостерігатися ще принаймні до 28 жовтня. В цей період орки робитимуть все можливе, щоб влаштувати в Україні цілковитий блек-аут. Тобто будуть нові масовані удари по найважливіших енергооб’єктах країни. У цьому є певний символізм, адже між сонячним затемненням та зникненням світла можна провести паралель.

Уранус уточнив, коридор затемнень завершиться лише 8 листопада. Відповідно протягом цих двох тижнів українці повинні бути готові геть до усього. Під впливом затемнень в природі активуються руйнівні сили, а разом із ними землею поширюється обман та підступність.

Астролог переконаний, що розмови росіян про «брудну бомбу», яку українці начебто збираються підірвати, не даремно почалися саме в часовому околі коридору затемнень. Тут «пахне» провокацією.

Уранус підозрює, що росіяни можуть самі влаштувати радіоактивний вибух, і спробувати скинути всю вину на Україну. Це цілком у дусі рашистів. Та є і хороша новина. Вже в кінці листопада українські війська здійснять прорив та зможуть повністю перехопити ініціативу на фронті.