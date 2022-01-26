Стало відомо, чи будуть українські банки обмежувати зняття грошей з карток в разі погіршення ситуації

Заява президента, у якій він закликав українців не забирати гроші з банків через можливе вторгнення Росії, вкладники цілком підтримали. Представники найбільших фінустанов країни підтвердили, що депозитні показники залишаються стабільними, а банківській системі наразі нічого не загрожує. Та попри це у кожного банку є свій план на випадок непередбачуваної ситуації.





Згідно з останніми даними Нацбанку, протягом грудня 2021 року вклади фізичних осіб виросли на 15,5%, а юридичних – аж на 26,7%. У поточному місяці поки що спостерігається незначний спад активності вкладників. Та у регуляторі стверджують, що для січня така ситуація є типовою. Натомість якихось панічних настроїв серед власників депозитів у більшості українських банків не помітили.

У державному Ощадбанку зазначили, що клієнти не змінили своєї фінансової поведінки навіть в останні тижні, не зважаючи на зростання політичного напруження у країні. Схоже українці все ж вважають, що зберігати свої заощадження у банку безпечніше, ніж деінде.

Відпливу коштів та масового закриття депозитів не спостерігається й у банку ПУМБ. Навіть великі корпоративні клієнти, за словами членів правління фінустанови, залишаються спокійними та не роблять «різких рухів».

Як будуть діяти банки в разі нападу Росії?

Перш за все в умовах надзвичайної ситуації банківські установи чекатимуть розпоряджень від НБУ. Саме регулятор повинен скоординувати діяльність вітчизняних фінустанов та встановити для них певні обмеження.

Схожа ситуація вже мала місце навесні 2021 року. Тоді через локдаун банківські установи обмежили покупку валюти, а операції проводилися лише онлайн.

Та у випадку перетину російськими військами нашого кордону банки діятимуть по-іншому. Найімовірніше більшість розрахунків можна буде здійснювати лише безготівково. Тож українці, яким важливо мати при собі готівку, можуть просто зняти з картки невелику суму, наприклад 5 тис. грн, та відкласти у вигляді «заначки». Так само не зайвим буде мати під рукою кількасот доларів, бажано дрібними купюрами.

Окрім того, у кожного банку є так званий план BCP, тобто План забезпечення безперервної діяльності. Це стратегія, згідно з якою банк працює у кризовій ситуації. Тож панікувати українцям у будь-якому випадку не варто. Адже банківська система Україні наразі міцно стоїть на ногах, та у змозі захистити інтереси своїх вкладників.

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