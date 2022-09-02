Китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября

Новая неделя полна энергетических событий. В ночь со среды на четверг произойдет смена месяца — вместо Земляной Обезьяны придет Земляной Петух. Это те же самые энергии Земли и Металла, что мы ощущали на себе в августе, но в приглушенном, «инь» варианте. Что нас может ждать в этом месяце можно узнать из бацзы-прогноза на сентябрь. В двух словах — Земляной Петух в сентябре 2022 года обещает передышку.





Обычно дни смены энергий очень противоречивые и нестабильные, поэтому не стоит ждать, что картинка сменится быстро и кардинально. Но уже после 8 сентября дела постепенно пойдут на лад. Зашкаливающее количество нештатных ситуаций и неприятностей начнет снижаться, люди поймают адекватность и несколько умиротворятся.

Понедельник, 5 сентября. Инь Металл на Петухе

Понедельник соберет в себе настоящий сплав из Металла и, поскольку, это стихия структуры и порядка, немедленно потребует навести этот самый порядок в вашей жизни. День идеально подходит под определение «генеральная уборка».

В бацзы есть правило — отменить влияние энергий невозможно, можно лишь изменить свою реакцию на их проявление. Если вы не хотите делать уборку или слово порядок вам ненавистно — энергии проявятся независимо от вашего желания и не факт, что вам это понравится. Так что проявляем осознанность, берем в руки тряпку и вперед — наводить чистоту в своей жизни.

Запланируйте на понедельник разбор завалов, рассортируйте личные вещи и отдайте ненужные вам. Организуйте субботник, вымойте окна или вычистите содержимое папок вашего компьютера. Главное — нужно избавиться от всего, что устарело или давно не используется.

Хорошо в понедельник начинать очистительные процедуры, садиться на диеты и детоксы. Правильно — идти за разводом или прекращать токсичные отношения. Не стоит начинать новые проекты, отношения, выходить на новую работу. Сначала — расчистить пространство для возможностей, а потом уже их получать.

Людям с Кроликом в карте стоит в понедельник более внимательно следить за эмоциями и режущими предметами.

Вторник, 6 сентября. Ян Вода на Собаке

Вторник покажет, насколько эффективно вы провели понедельник, сумели ли расчистить пространство для нового. Потому что во вторник надо будет посадить в землю своей судьбы ростки нового благосостояния.

Вторник идеален для всего, что должно в вашей жизни умножаться. Открывайте новый бизнес, подписывайте многообещающие контракты, устраивайте новоселье. День хорош для того, чтобы купить что-нибудь правильное и долгоиграющее — например дом. Или вложиться в какое-нибудь перспективное предприятие. Используйте момент!

Неплохо пройдут запланированные на вторник встречи (по любым поводам) — сочетание энергий позволит провести их максимально удачно. Стоит помнить, что в такие дни не стоит начинать дела, которые потребуют от вас в будущем больших затрат: не надо брать кредитов, давать невыполнимых обещаний, ходить по судам.

Люди с Драконом в карте рискуют получить во вторник неожиданную прибыль или разочарование. Все будет зависеть от угла зрения и готовности к новому.

Среда, 7 сентября. Инь Вода на Свинье. Смена сезона

В среду энергии будут вести себя противоречиво. Смена месяца — это всегда потряхивание и нервотрепка. Специалисты по бацзы рекомендуют в такие дни сильно не активничать, так как нет уверенности в том, что энергии сработают вам в плюс. Что неплохо — это последний день месяца Обезьяны, а это значит, что ее разрушительная энергия более не будет мешать двигаться вперед.

Среда хороша для того, чтобы планировать, ходить на встречи и свидания, готовиться к штурму будущих вершин — в общем, не напрягаться. Посвятите день общению с приятными для вас людьми, сходите на долгую прогулку, запланируйте поход в театр или на выставку.

Не стоит начинать важные дела, совершать крупные покупки и отправляться в долгие путешествия. Короткие поездки и не очень обременительные рабочие обязанности не повредят.

Людям со Змеей в карте бацзы в среду стоит прислушаться к своему организму и если он просит отдыха — выдать его по полной программе.

Четверг, 8 сентября. Ян Дерево на Крысе

В четверг энергии будут вести себя чинно и благородно. День полон баланса и будет приводить к общему знаменателю все энергетические процессы. Поэтому если вы с кем-то соревнуетесь или находитесь в процессе какой-либо тяжбы — притормозите коней, все равно не удастся выиграть. Дело в том, что в четверг все силы будут уравниваться.

День определенно хорош для того, чтобы строить стратегические планы и отдыхать. Все остальные дела, прежде чем начинать, стоит проверить на весах — насколько критичен выигрыш и именно сегодня. Если нет, то тогда смело их планируйте.

Не стоит в такие дни ходить по судам и писать завещание. Лечение тоже не очень благоприятно, только если речь не идет о процедурах, выравнивающих ваш энергетический баланс.

Люди с Лошадью в карте, как всегда, когда встречаются с Крысой, будут в четверг особенно уязвимы. У кого как эта уязвимость зависит от того, к какой сфере вашей жизни относится Лошадь. Лошадям стоит быть внимательными и не совершать необдуманных поступков.

Пятница, 9 сентября. Инь Дерево на Быке

В пятницу мир посетит энергия одновременно твердая и ранимая. Упрямый Бык в сочетании с нежным Инь Деревом появится в образе сильного человека с тонкой душевной организацией. Ну, а в нашем случае Бык еще встречается с Петухом и превращается в Металл. В результате упрямство хозяина дня будет зашкаливать.

В пятницу бацзы рекомендует ни в коем случае не перечить судьбе и плыть по течению. Если дела получаются, то хорошо, а если нет, то работа в лес не убежит. Посвятите день подготовке к следующей рабочей неделе. Подбейте баланс, распланируйте график, подготовьте документы к торговым сделкам, а ближе к вечеру отправляйтесь на вечеринку.

Не стоит начинать в этот день проекты, особенно с точными сроками. Есть большая вероятность срыва дедлайнов. Не надо ходить к врачам и посещать больницы. Надо быть также очень аккуратным с деньгами и документами.

Люди с Козой в карте могут в пятницу ощущать давление.

Суббота, 10 сентября. Ян Огонь на Тигре

Субботняя энергетическая погода будет яркой и оптимистичной. Люди будут полны энтузиазма, дела спориться, отношения строиться. Яркий Огонь позволит увидеть дальше и подробнее. Используйте энергию Огня для того, чтобы спланировать все важное и долгосрочное. Для активизации мечтательного процесса организуйте коллективные визуализации — например соберите друзей или семью и помечтайте в одном направлении все вместе.

К встречам, посиделкам и свиданиям энергии субботы также очень благоприятны. Они помогут даже при разводе — планируйте тяжелый разговор с партнером именно на эту субботу и вам удастся договориться без особых потерь.

Не рекомендуется планировать на субботу важные финансовые дела, покупки и инвестиционные сделки. Ремонты и стройки также могут встать. У энергетически уязвимых персон возможны неприятные инциденты, связанные с деньгами.

Наиболее уязвимыми к превратностям судьбы будут Обезьяны. Им стоит максимально сосредоточиться на контроле эмоций.

Воскресенье, 11 сентября. Инь Огонь на Кролике

Воскресенье — классический день отдыха. Если попробуете перечить этой рекомендации и устроите активный день — рискуете нарваться на форс-мажоры. День признан бацзы разрушительным — в воскресенье Кролик дня будет воевать с Петухом месяца и неминуемо дестабилизировать все вокруг.

Параллельно в дне также скрыта угроза травм и телесных повреждений. Неприятные инциденты, измены и проблемы с противоположным полом, — этот букет вряд ли кому понравится.

Проведите день в рутине и медитации. Ну, или в создании домашнего уюта и неспешной беседе. Или в умиротворяющем созерцании предметов искусства. Главное, чтобы тело и душа полностью отдыхали.

Наиболее внимательными к прогнозу стоит быть людям с Петухом и Кроликом в карте. Вам будет неуютно. Хорошая новость — и это пройдет.