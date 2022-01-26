З ніг на голову: доля підготувала для деяких знаків зодіаку різкі зміни в житті

Рік Чорного тигра не для всіх знаків зодіаку буде вдалим. Однак для багатьох він стане справжнім поворотним моментом. Нові зустрічі, переїзди чи навіть зміна сімейного стану – цей рік точно не дасть вам нудьгувати.





Провідні астрологи розповіли, яким знакам у 2022 році варто чекати приємних сюрпризів, а кому навпаки краще бути обережнішим.

Тілець: символ успіху

Представникам знаку Чорний тигр подарує справжню «чарівну паличку». За що б вони не взялися – усюди досягатимуть неймовірного успіху. На роботі Тільців чекає кар’єрний ріст та підвищення зарплатні. Самотні уродженці знаку врешті зустрінуть свою долю та підуть під вінець. Декотрим представникам знаку навіть вдасться заробити на нову квартиру й втілити давню мрію про переїзд.

Скорпіон: фінанси у небезпеці

Скорпіонам у поточному році доведеться нелегко. Проблеми зі здоров’ям не дозволять їм працювати й просуватися вперед по кар’єрних сходах. Астрологи ралять їм більше відпочивати, та бути до себе уважнішими. Деяких представників знаку можуть спіткати значні фінансові втрати. Тож обережність із грошима точно не завадить.

Рак: сімейних конфліктів не уникнути

Сімейні стосунки представників знаку у 2022 році опиняться в небезпеці. Дрібні непорозуміння переростатимуть у великі скандали. Щоб зберегти родинну гармонію Ракам варто навчитися розмовляти з партнером про свої почуття. Тоді досягти порозуміння стане набагато легше.

Терези: нескінченні розчарування

Рік Чорного тигра принесе народженим під сузір’ям Терезів безліч розчарувань. Люди будуть підводити у найбільш відповідальний момент, на роботі з’являться складнощі з виконанням завдань. Та й загальна атмосфера навколо Терезів буде доволі напруженою. Однак не варто здаватися. Потрібно лише визначити мету та прямувати до неї не зважаючи ні на що. Й тоді навіть доля підкориться рішучості Терезів.

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