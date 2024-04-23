В українців у Польщі є ще 7 днів: озвучено важливу інформацію

Українські біженці в Польщі мають право на щомісячну допомогу на дітей віком до 18 років у розмірі 800 злотих (приблизно 8 000 грн). Щоб зберегти право на отримання допомоги, необхідно вчасно подати заяву на наступний період.

Кінцевий термін подачі заявок

Новий період програми починається 1 червня 2024 року і закінчується 31 травня 2025 року. Заявки можна подавати в електронному вигляді через PUE ZUS, мобільний додаток mZUS, портал Emp@tia або електронний банкінг. Прийом заявок розпочався 1 лютого, а батьки або опікуни повинні подати заявку до 30 квітня, щоб отримувати безперервні виплати.

Графік виплат

Якщо заява подана в травні, виплати будуть зараховані до 31 липня, включаючи компенсацію за червень. Заяви, подані в червні, будуть зараховані до кінця серпня, з компенсацією за червень.

Право на отримання допомоги

Батьки дітей до 18 років отримують 800 злотих щомісяця, незалежно від доходу сім’ї. Польський уряд пропонує запровадити умову, згідно з якою діти повинні відвідувати школу або дитячий садок, щоб отримувати виплату 800+.

Проєкт змін

Запропоновані зміни до закону про допомогу громадянам України мають на меті пов’язати право на отримання допомоги “800+” з відвідуванням дітьми школи. Пропозиція все ще перебуває на стадії розгляду, щоб гарантувати, що вона не вплине на ефективність існуючої системи допомоги.

Остаточне формулювання та графік впровадження будуть уточнені після затвердження проекту та публічних консультацій з громадськістю.

Статистика освіти

За даними Міністерства освіти Польщі, понад 180 000 дітей українських біженців навчаються в польських школах. Однак, за оцінками чиновників, 50-60 000 українських дітей у Польщі не є частиною польської системи освіти.