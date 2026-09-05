Власникам карток ПриватБанку озвучили важливе уточнення: чи потрібно міняти пластик

Українці, у яких закінчується або вже закінчився строк дії картки ПриватБанку, можуть і надалі нею користуватися. Банк продовжив дію таких платіжних карток одразу на 2,5 року — 913 днів. Це правило залишається актуальним в умовах воєнного стану.

Фактично це означає, що дата, надрукована на пластиковій картці, зараз не є сигналом про необхідність терміново йти до відділення за новою. Такий механізм особливо важливий для українців, які через війну перебувають за кордоном, живуть далеко від працюючих відділень або просто не мають можливості своєчасно отримати новий пластик.

Водночас перевипуск не заборонений. Якщо клієнту все ж потрібна нова картка, ПриватБанк пропонує кілька варіантів. Можна оформити Digital-картку через Приват24, отримати картку миттєвого випуску у працюючому відділенні або замовити доставку окремих видів карток.

Можна взагалі відмовитися від пластику

Найпростіший варіант — Digital-картка. У Приват24 потрібно відкрити розділ «Гаманець», натиснути «Додати», вибрати Digital-картку, її тип, платіжну систему та валюту. За інформацією банку, нова картка з’являється в застосунку протягом приблизно 10 хвилин, після чого її можна додати до Apple Pay або Google Pay.

Відсутність фізичного пластику не означає, що клієнт залишиться без готівки. ПриватБанк дозволяє знімати гроші з Digital-картки у своїх банкоматах за допомогою QR-коду або NFC.

При використанні QR-коду додаткова плата за саму послугу «Зняти без картки» у банкоматі не стягується. Якщо авторизуватися за номером телефону, банк бере 2 грн. У касі стандартна додаткова комісія становить 0,2% від суми, але щонайменше 5 грн, тоді як використання QR-коду дозволяє уникнути цієї доплати.

Є й обмеження: під час першого використання послуги без картки можна зняти максимум 4000 грн. Надалі ліміт становить 4000 грн за одну операцію та 20 000 грн протягом 24 годин, максимум — п’ять операцій.

Отже, головне для власників карток ПриватБанку — сам факт закінчення надрукованого строку дії зараз не вимагає негайного перевипуску. Банк дає додаткові 913 днів, а нову фізичну чи цифрову картку можна оформити вже тоді, коли в цьому справді виникне потреба.