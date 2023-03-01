В Приват24 появилась долгожданная услуга: она значительно упростит жизнь украинцам

Государственный ПриватБанк в очередной раз обновил приложение Приват24. Главной особенностью, отличающей новую версию банковского приложения от старой, является видоизмененная процедура идентификации новых клиентов. Что это значит?

Теперь регистрируясь в приложении пользователь сможет загрузить все свои персональные документы из приложения «Дия». В пресс-службе Привата утверждают, что такая система значительно упростит и ускорит процедуру идентификации. После того, как все необходимые документы «подтянутся» в Приват24, пользователю останется только открыть цифровую карту, и можно будет начинать пользование приложением.

Для сравнения в старой версии Приват24, все документы клиентам приходилось загружать вручную. Паспорт, идентификационный код и другие документы фотографировали и добавляли в специальном разделе приложения. Причем сделать это было не так просто, ведь фото должно было быть четким, без обрезанных краев и прочих дефектов.

Кстати загружать документы клиентам приходилось не только при регистрации в приложении, но и при актуализации своих данных. Это было довольно хлопотно и требовало много времени. Не удивительно, что разработчики банковского приложения так гордятся новой опцией загрузки персональных документов из «Дия».

В новой версии Приват24 появилась еще одна полезная услуга. Теперь с помощью мобильного приложения украинцы могут оформить кредит на жилье по государственной программе «еОселя» всего под 3% годовых. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Зайти в меню «Сервисы». Выбрать из списка пункт «Кредиты», а затем опцию «Жилье в кредит». Откроется перечень доступных в программах кредитования, одна из которых – государственная программа «еОселя». Здесь пользователь может ознакомиться с деталями кредитования и рассчитать сумму ипотеки, предварительно указав размер первого взноса и срок погашения долга.

Напомним, что для пользования новыми услугами нужно прежде всего обновить Приват24 до последней версии. При очередной идентификации в приложении пользователю придет соответствующее уведомление с предложением установить новую версию приложения через Google Play или App Store, в зависимости от операционной системы его смартфона.