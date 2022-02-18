Смартфони від Зеленського матимуть суттєві обмеження в роботі

Смартфони, які президент Володимир Зеленський пообіцяв роздати вакцинованим пенсіонерам, будуть зареєстровані на конкретних абонентів. Користуватися апаратом зможе лише його законний власник. Тож подарувати онуку чи продати так званий «бабусефон» буде просто неможливо.





Про особливості мобільних телефонів, роздача яких запланована в рамках державної програми, розповів заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб. За його словами нові апарати будуть мати увесь необхідний функціонал та відповідатимуть високим технічним вимогам, що застосовуються до сучасних засобів зв’язку. Зокрема «бабусефони» будуть підтримувати технологію NFC, що дозволяє користувачам обмінюватися цифровим контентом та здійснювати транзакції лише за допомогою одного дотику.

Наразі Міністерство цифрової трансформації саме обирає підрядника, що виготовить 8,5 мільйонів смартфонів на державне замовлення. Серед претендентів опинився навіть корейський техногігант Samsung.

Олексій Вискуб також зазначив, що Мінцифри вже вдалося домовитися з вітчизняними мобільними операторами щодо прив’язки державних смартфонів до конкретних номерів їх отримувачів. Таким чином пенсіонер, якому дістався безкоштовний телефон, не зможе передати його в користування іншій особі.

«SIM-картку оператор зареєструє на парпорт пенсіонера та прив’яже до IMEI-коду отриманого ним смартфону. А щоб запобігти випадкам шахрайства, номер телефону одразу ж переведуть у статус фінансового», – пояснив нардеп.

Також в міністерстві розглядають варіант встановлення на «бабусефони» спеціального додатка, що власне й буде контролювати, хто користується пристроєм.

Відомо також, що ринкова вартість смартфону для пенсіонерів складатиме близько 4-5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що так звані «бабусефони» будуть роздавати українцям у віці від 60-ти років, що пройшли повний курс вакцинації. Таку програму анонсував президент України Володимир Зеленський у відповідь на скарги пенсіонерів. Старенькі нарікали, що не можуть отримати свою тисячу гривень за програмою «єПідтримка» через те, що не мають смартфонів із додатком «Дія».

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