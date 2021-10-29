Астрологи назвали вік, в якому різні знаки зодіаку можуть розраховувати на багатсво

Знак зодіаку визначає як характер людини, так і її звички, світогляд і сферу діяльності. Астрологи стверджують, що у кожного з 12 знаків настає певний вік, з якого фінансове благополуччя людини значною мірою покращується.





Овни багатіють на сорокаріччя. Тільці можуть дозволити собі багато роком раніше — з настанням 39-річного віку.

Близнюки починають жити по «королівськи» лише через півстоліття після народження. Практично те саме стосується і Раків, хоча і трохи раніше – вони зможуть насолоджуватися багатством з 45 років.

Леви купаються в успішності вже з 27 років, а от Дівам пощастило найменше — доведеться набратися терпіння та чекати на своє 55-річчя.

Справжніми щасливчиками є Терези — їм страшенно щастить уже у 20 років, а от Скорпіони мають чекати до 40 років.

Стрільці комфортно почуваються, починаючи з 30-річного віку, а ось Козероги — з настанням 28 років.

Водолії набувають благополуччя до 40 років, тоді як Риби — до 35 років.