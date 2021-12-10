Наступного року в Україні зникне одразу декілька банків: що буде з вкладниками

Український банківський ринок зараз знаходиться у досить неоднозначному положенні. З одного боку вести такий бізнес стає все складніше через високу конкуренцію та жорсткіші вимоги НБУ. З іншого ж, банківський сектор значно зміцнів, став більш стабільним та прибутковим. Тож 2022 рік обіцяє нам неочікувані злиття та поглинання більш масштабними банками дрібніших, а також прихід нових іноземних інвесторів.





Банкіри у поточному році, навіть не зважаючи на ковідну кризу, значно зміцнили свої позиції. Лише з березня банківський сегмент отримав чистий дохід майже 58 млрд грн, що у 1,5 рази перевищує показник 2020 року.

Разом з тим значно зріс і рівень кредитування. Банкам вдалося суттєво скоротити кількість проблемних позичок. Загальна частка таких кредитів скоротилася з 41% минулого року до 33% у 2021 році.

Та не зважаючи на це банківський бізнес стає все більш затратним для його власників. Навіть те, що Нацбанк пом’якшив вимоги до капіталізації фінустанов, опустивши її нижню межу з 500 до 200 млн грн, не надто вплинуло на ситуацію в цілому. Фінансувати та розвивати такий бізнес потрібно безперервно, вкладаючи великі кошти у діджиталізацію та створення нових продуктів. А інакше банк просто не витримає конкуренції.

Через таку ситуацію на ринку низка експертів вважає, що невеличкі недофінансовані банківські установи 2022 рік просто не переживуть. Як зазначила директорка НАБУ Олена Коробкова, у наступному році ми матимемо можливість спостерігати за злиттям багатьох відомих фінансових установ. Зокрема вже ходять розмови про колаборацію Ідея банку з ПУМБ, PINbank із Кредит Дніпро, Альпарі з «Укрпоштою», і це ще далеко не весь список.

Що ж тоді буде з клієнтами закритих, чи поглинутих банків? Це питання у владних колах вже практично вирішили. Наразі другого читання очікує законопроект про збільшення суми гарантування вкладів із 400 тис. до 600 тис. грн. В разі прийняття даного законопроекту, українці зможуть спокійно розміщувати депозити у будь-яких вітчизняних банках, не хвилюючись про подальшу долю своїх заощаджень.