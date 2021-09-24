Фахівці розповіли, в чому небезпека використання Telegram та які його найближчі конкуренти

Багато користувачів хвалять Telegram за неймовірно високу безпеку і вважають за кращим за інших месенджерів. Проте чи дійсно дана платформа настільки надійна?





В 2021 році WhatsApp кардинально змінив політику конфіденційності і стало відомо, що багато даних користувачів зливаються в Facebook. Саме тому багато людей почали масово шукати нові (більш безпечні) способи поспілкуватися з друзями і близькими.

Однією з найпопулярніших платформ став Telegram, оскільки він вважається одним з найбільш безпечних месенджерів.

Так, Telegram має безліч переваг, проте він може бути не настільки безпечним, як думають люди. І сьогодні ми розповімо, чому.

ЩО ТАКЕ TELEGRAM?

Telegram – простий у використанні додаток для обміну повідомленнями, що пропонує безліч функцій (деякі з них аналогічні WhatsApp).

Система була заснована в 2013 році Павлом Дуровим, який також створив російську соціальну мережу Вконтакте, і його братом Миколою. Станом на 2021 рік Telegram налічує близько 500 мільйонів активних користувачів.

ЧОМУ TELEGRAM ВВАЖАЄТЬСЯ БЕЗПЕЧНИМ?

Telegram має репутацію неймовірно безпечного месенджера, оскільки він пропонує кілька важливих функцій. Наприклад, наскрізне шифрування, а також можливість відправляти повідомлення, які самознищуються.

Платформа також часто використовується людьми, які бажають, щоб листування залишалося максимально приватним. Наприклад, в 2019 році сервісом користувалися учасники протесту в Гонконзі.

Telegram сам по собі часто рекламується як безпечніша альтернатива WhatsApp, через що багато користувачів вибирають саме його.

ВСЕ НЕ ТАК ВЖЕ Й ПОЗИТИВНО

Telegram може похвалитися безліччю корисних функцій безпеки, однак платформі є куди рости в цьому плані. І ось чотири причини, чому.

НАСКРІЗНЕ ШИФРУВАННЯ ВІДКЛЮЧЕНО ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ



За замовчуванням всі повідомлення Telegram зашифровані. Однак шифрування включається тільки коли повідомлення передаються з пристрою на сервери Telegram. Таким чином, дані розшифровуються, як тільки доходять до сервера, і, отже, до повідомлень можуть отримати доступ адміністратори.

Саме тому наскрізне шифрування настільки важливо, оскільки воно не дозволяє навіть власнику сервера отримати доступ до даних користувача і поділитися ними з державними установами.

Telegram забезпечує наскрізне шифрування особистих повідомлень, але тільки якщо ви оберете опцію «Секретний чат» (потрібно вибирати індивідуально для кожного контакту).

Відзначимо, що Telegram не підтримує наскрізне шифрування для групових чатів.

БЕЗЛІЧ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності Telegram включає безліч застережень, які багато користувачів не очікують побачити в додатку, в першу чергу орієнтованому на приватність.

Наприклад, компанія записує вашу IP-адресу, інформацію про пристрій і зміни імені користувача, а також зберігає дані на термін до 12 місяців.

Telegram також може читати повідомлення в хмарному чаті на предмет спаму та інших порушень правил. Більш того, месенджер може надати владі ваш номер телефону та IP-адресу (якщо на те є законні підстави).

ВЛАСНИЙ ПРОТОКОЛ ШИФРУВАННЯ

Telegram використовує унікальний протокол шифрування, відомий як MTProto.

Він був розроблений Telegram і використовується тільки цією платформою. Таким чином, протокол не тестувався в повній мірі, якщо порівнювати з іншими, більш поширеними додатками.

Суть в тому, що якщо в будь-якому елементі, що використовується всіма додатками, є вразливість, то виявити її набагато простіше. У випадку з MTProto недолік (якщо він є) може цілком залишитися непоміченим …

Крім того, деякі експерти з безпеки вказували на потенційні проблеми, пов’язані з MTProto. Наприклад, в липні 2021 року вчені Федерального інституту технології в Цюріху, Швейцарія та дослідницького університету Ройял Холлоуей в Лондоні повідомили про виявлення декількох слабких місць в протоколі месенджера.

Зрозуміло, ці уразливості не були настільки серйозні. І, що похвально, Telegram відреагував на претензії і майже відразу вжив заходів щодо їх усунення!

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОТРІБЕН НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

Будь-який користувач, охочий використовувати Telegram, повинен вказати свій номер телефону при реєстрації. Проблема в тому, що телефонні номери більшості людей часто прив’язані до їх особистості, тому повністю анонімна реєстрація в Telegram неможлива (проте, ви можете приховати номер телефону від інших користувачів і використовувати свій нікнейм).

Варто, однак, відзначити, що практично всі популярні додатки для обміну повідомленнями вимагають номер телефону при реєстрації, і в цьому насправді немає нічого поганого.

Номери телефонів потрібні в тому випадку, щоб люди не могли створювати сотні облікових записів для розсилки спаму.

АЛЬТЕРНАТИВИ TELEGRAM

Якщо ви шукаєте альтернативу Telegram, то існує кілька доступних варіантів. Нижче представлені три популярних опції:

SIGNAL

Signal пропонує наскрізне шифрування за умовчанням, комплексну політику конфіденційності і використовує протокол шифрування, схвалений багатьма експертами.

Відзначимо і наявність декількох додаткових функцій конфіденційності. Ви можете відправляти повідомлення анонімно, і навіть сам сервер Signal не зможе прочитати їх, а також дізнатися відправника. Більш того, користувачі можуть розмити обличчя на будь-яких фотографіях, що завантажуються.

Додаток також пишається відсутністю трекерів, а рекламодавці не можуть розміщувати свої пропозиції на платформі.

WHATSAPP

Так, у WhatsApp є проблеми з безпекою. Навіть сама компанія зізналася, що ділиться інформацією з Facebook, соціальною мережею, якій належить сам месенджер. Додатково до всього, програма має закритий вихідний код.

Однак WhatsApp має одну велику перевагу перед Telegram – для всіх повідомлень за замовчуванням включено наскрізне шифрування. Це означає, що незалежно від того, чи довіряєте ви Facebook, WhatsApp не може читати ваші повідомлення. Що стосується протоколу шифрування, то він такий же, як і у Signal.

WICKR

Wickr – цікава альтернатива Telegram, оскільки дозволяє створювати обліковий запис без надання будь-якої особистої інформації, тому вам навіть не потрібно вказувати номер телефону! Тут для входу в профіль потрібно вводити пароль.

Крім того, месенджер не реєструє IP-адреси або ідентифікатори пристроїв. І кожен раз, коли ви завантажуєте будь-яке вкладення (фото, відео і т.д.), всі метадані автоматично видаляються. Таким чином, Wickr ідеальний для повністю анонімного спілкування.

Хоча Wickr можна використовувати виключно як додаток для обміну повідомленнями, він також відіграє роль кооперативного інструменту. Таким чином, платформа може похвалитися безліччю додаткових функцій (наприклад, можливість ділитися екраном і місцем розташування в режимі реального часу).

ПІДБИВАЮЧИ ПІДСУМКИ

Telegram – досить захищений месенджер, однак і в ньому є вади, про які варто знати. Багато його функцій безпеки присутні і в інших додатках для обміну повідомленнями, і перед установкою платформи ви повинні враховувати той факт, що наскрізне шифрування відключено за замовчуванням.

Ви не повинні зіткнутися з проблемами при використанні Telegram – це дуже швидкий і зручний месенджер, який може похвалитися наявністю безлічі крутих і унікальних функцій. Однак якщо ви вибираєте додаток виключно з міркувань безпеки, то слід розглянути альтернативні варіанти, представлені в нашій статті.