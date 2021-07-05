Похворіти не вийде: в Україні стрімко здорожчають ліки в аптеках

В Україні цьогоріч виникла невтішна тенденція до махінацій із цінами на медпрепарати. Держпродспоживслужба під час останніх перевірок виявила чимало порушень, пов’язаних із ціноутворенням. Близько 70% аптек так чи інакше уникали офіційних правил щодо націнки на ліки. У деяких із них вартість препаратів штучно підіймали ледь не утричі.





Де найбільші націнки на ліки

За словами контролерів державної служби, більшість перевірених ними аптек ігнорує правила щодо граничних націнок, та спекулює ліками із Національного переліку основних лікарських засобів. До цього списку включено понад 400 базових препаратів, як то Парацетамол, Аспірин, Лоратадин та інші.

Згідно із постановою Кабінету міністрів України на товари з даного списку заборонено націнювати більше встановленого відсотка. Зазвичай до їх ціни можна додавати не більше 10-25% в залежності від вартості препарату. Та продавці повально не дотримуються цього правила.

Особливо часто наразі спекулюють протиепідемічними препаратами, ціни на які не дозволяється змінювати без декларування.

Найбільше цінових порушень в аптеках наразі було виявлено Держпродспоживслужбою у Львівській, Полтавській та Вінницькій областях. Там перевірки проводилися здебільшого з приводу отриманих від споживачів скарг. Та усіх перевершила одна з аптек на Київщині. Там до ціни препарату замість передбачених законом 10% додали аж 310%.

Чи варто звинувачувати лікарів

Багато аптечних мереж з метою збільшення виторгу часто пропонують клієнтам ліки, що не входять до державного списку. Адже на такі препарати ціну можна підіймати без обмежень. Людині просто кажуть, що препарат, який вона просить, закінчився, та продають дорожчу альтернативу.

Нерідко до таких оборудок залучають лікарів, які у рамках співпраці з аптекою чи виробником виписують пацієнту конкретний препарат. Тут вже все залежить від добросовісності лікаря. Зазвичай кваліфікований спеціаліст запропонує кілька варіантів препаратів з однією й тією самою діючою речовиною.

Коли і які ліки можуть подорожчати

Нарівні із фальсифікаціями та фейковими націнками, велику роль відіграє й так зване сезонне подорожчання медпрепаратів. Зокрема влітку можна помітити зростання вартості діуретиків та протигельмінтних ліків. Восени часто дорожчають препарати для профілактики простудних захворювань. Противірусні ліки найбільше вартують взимку та навесні.

Масового ж здорожчання усіх аптечних препаратів варто очікувати через 3-6 місяців. Адже у зв’язку з очікуваною інфляцією в Україні здорожчають майже усі групи товарів.