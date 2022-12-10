Українців можуть штрафувати за генератори на сотні тисяч гривень

У Верховній Раді України збираються прийняти закон, який дозволить підприємцям без ліцензії зберігати до 2 тон пального для генераторів. Як зазначив в інтерв’ю виданню «Forbes Україна» голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, бізнес за такі стратегічні запаси не штрафуватимуть. Адже в парламенті добре розуміють, що без генераторів зараз не може працювати жодна компанія, магазин чи салон краси.

На сьогоднішній день підприємства, чиїм профілем не є переробка чи розповсюдження пального, мають право зберігати його лише у обсязі до 5 л. Якщо перевищити цю норму, доведеться платити штраф у сумі 500 тис. грн. Однак такі правила йдуть у розріз із реаліями сьогодення, коли централізоване енергопостачання стало справжньою розкішшю, а бензинові генератори – головною умовою функціонування будь-якого бізнесу.

Гетманцев зауважив, що закон про збільшення норми пального для зберігання парламентарі збираються прийняти ще до кінця поточного року. Адже потреба в ньому є вже сьогодні. Після прийняття вказаного закону представники бізнесу більше не боятимуться штрафу за запас пального обсягом до 2 тон. Якщо ж у підприємства є необхідність в зберіганні більшої кількості пального, доведеться подавати декларацію у податкову.

А поки закон не прийнято, очільник податкового комітету парламенту пообіцяв виявити лояльність до вітчизняного бізнесу. Він пообіцяв, що найближчим часом податкова не буде проводити перевірки та штрафувати підприємства за зберігання більш ніж 5 літрів палива. Тож українці можуть не хвилюватися, що замість прибутку від свого бізнесу отримають збиток у розмірі 500 тис. грн.

Варто зазначити, що норма у 5 літрів пального не стосується підприємств, що займаються його переробкою чи реалізацією. Для нафтопереробних заводів та автозаправних станцій діють зовсім інші обмеження, ніж для решти галузей бізнесу.