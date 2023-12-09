ТЦК в декабре смещают свое внимание со спортзалов на другое людное место

Военные комиссары в Украине активно посещают места с большой проходимостью, включая крупные торговые центры и рынки, в рамках своих усилий по работе с потенциальными кандидатами на службу в Вооруженных силах. Эта инициатива, о которой писал “Фокус” и сообщал телеграм-канал “Львов”, предусматривает, что во время визитов комиссаров сопровождают сотрудники полиции.

Представители ТЦК (Территориального центра комплектования и социальной поддержки), которые раньше раздавали повестки в спортивных залах, теперь расширили свой подход к более людным местам. В Тернополе, например, к мужчинам обращались во время совершения покупок на местных рынках.

Согласно сообщению Telegram-канала “Львов”, во время этого “флешмоба от военкомата” представители военкомата посещали тернопольский рынок. На видеозаписях видно, как военнослужащие и правоохранители общаются с покупателями-мужчинами, многие из которых, как сообщается, были недовольны возможностью быть мобилизованными для защиты Украины. Эти встречи часто приводили к спорам с военными.

Телеграмм-канал “Реальный Тернополь” также сообщает, что сотрудники ТЦК и СП вместе с правоохранителями осуществили подобные визиты в торговый центр “Подоляне”.

Эти мероприятия стали продолжением предыдущих масштабных рейдов, проведенных работниками ТЦК в Ужгороде, во время которых повестки получили мужчины и тренеры спортивных клубов. Кроме того, ТЦК распространил свою деятельность на тренажерные залы в Мукачево и Хусте, нацелившись на мужчин, которые занимаются наращиванием мышечной массы.

Напомним, что Верховная Рада Украины сейчас занимается обновлением законов, связанных с мобилизацией и военной службой. Об этом сообщил Михаил Цимбалюк, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов, во время недавнего национального телемарафона. Он рассказал о предложенных изменениях и их потенциальном влиянии.