Топ-15 кросоверів з пробігом до $10 тис: які моделі сьогодні обирають українці

Кросовери вже давно займають почесне місце в серцях українських автомобілістів. Близько 20% вітчизняного ринку вживаних авто – це саме моделі класу SUV. Щодня в Україні купують понад 900 б/в позашляховиків родом з Європи та Америки. Тож українські автоексперти вирішили з’ясувати, які саме машини найчастіше обирають українці.





В останні місяці через складнощі з поставками автомобілів із США та скасуванням «нульового розмитнення», українці здебільшого купують моделі європейських брендів. Аналітики авторинку склали рейтинг з 15 кросоверів, які найчастіше купували українці у перші півтора місяці літа.

Лідером продажів став відомий «німець» BMW X5. З 1 червня до 15 липня в Україні було продано аж 2150 екземплярів цього авто. Переважно це були моделі 2004 року із ціною в середньому $10,4 тис.

На другій сходинці розмістився позашляховик корейського виробництва Hyundai Tucson. За звітний період таких машин продали близько 1800 штук. Більшість із них були 2005 року випуску, а коштували орієнтовно $7,3 тис.

Замкнув трійку лідерів давній улюбленець вітчизняних автомобілістів Volkswagen Touareg. Найбільшою популярністю користувалися екземпляри 2005 року із середньою вартістю $9,2 тис. Загалом же автомобілів цієї моделі в першій половині літа було продано 1760 штук.

Також у топ-15 улюблених б/в кросоверів українців потрапили:

Hyundai Santa Fe – $8,9 тис, 2006 р. в.;

Nissan Qashqai – $8,5 тис, 2008 р. В.;

Toyota RAV4 – $9,2 тис, 2006 р. в.;

Volkswagen Tiguan – $11,9 тис, 2011 р. в.;

Mitsubishi Outlander – $8,8 тис, 2008 р. в.;

KIA Sorento – $7,1 тис, 2005 р. в.;

KIA Sportage – $6,9 тис, 2005 р. в.;

Honda CR-V – $10,7 тис, 2008 р. в.;

Mercedes-Benz M-Class– $11,2 тис, 2006 р. в.;

Nissan X-Trail – $6 тис, 2004 р. в.;

BMW X3 – $8,3 тис, 2005 р. в.;

Audi Q7 – $12,3 тис, 2006 р. в.

З цього списку можна зробити висновок, що найбільшим попитом на вторинному ринку користуються зараз кросовери, випущені у 2005-2006 роках. Причому вартість більшості з них не перевищує $10 тис.