Планове відключення світла: на скільки українці залишаться в темряві

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики й комунальних послуг дещо змінила актуальні в Україні стандарти якості щодо забезпечення населення електроенергією. Переглянула НКРЕКП й суми компенсацій громадянам за порушення вказаних норм у процесі надання комунальної послуги. Про це офіційно повідомила пресс-служба регулятора.





Отож із 1 січня нового 2022 року строк, на який можна буде здійснювати аварійне відключення світла, зменшиться на 2 години. Тобто максимальний термін відсутності електроенергії в мережі складатиме замість 24 годин, усього 22 години.

Зміни торкнулися й тривалості планових відключень електрики, тобто таких, про які мешканців попереджають заздалегідь. Заплановане відімкнення світла можна буде здійснювати не більше, ніж на 12 годин. Для зимового ж періоду діятиме інший стандарт – не більше 6 годин без електрики.

Якщо ж комунальники планують складний ремонт, як то заміна елементів мереж, чи їх реконструкція, періоди відсутності струму не повинні бути довшими за 24 години. У зимові ж місяці цей період часу буде скорочено у три рази – до 8 годин.

Поза зміною граничних періодів можливого відключення світла, Національна комісія ще й суттєво підвищила штрафні санкції за їх порушення. Підприємства, що відповідають за енергопостачання населення, так само, як і раніше, будуть сплачувати громадянам компенсації за довготермінову відсутність світла.

За аварійне вимкнення електрики на час, більший за встановлену норму, споживачу виплатять компенсацію у розмірі 300 грн. Раніше сума штрафу складала 200 грн. Відповідно за перевищення строку, наданого для усунення причини неякісного постачання електрики, комунальники виплатять пожильцям компенсацію у сумі 200 грн, замість попередньої ставки у 100 грн.

Також регулятор встановив новий вид компенсації для громадян, у яких в трьохфазній системі забезпечення електроенергією буде відсутня одна фаза протягом більш ніж 24 годин.