Нові правила карантину у жовтій зоні – що нового буде з 1 грудня

Щойно українські бізнесмени адаптувались до нових умов роботи при карантинних обмеженнях, як їх знову змінили. Але кожен зможе обрати ту модель, за якою зручно працювати. Про такий вимушений крок вже офіційно заявив Віктор Ляшко.





За заявою президента України з 19 грудня кожен, хто має 2 щеплення отримає 1000 гривень.

Нові правила жовтої зони

Через коронавірусну інфекцію щодня помирають люди. Лише за минулу добу було виявлено 16 тисяч нових випадків інфікування, серед хворих багато дітей. Незважаючи на те, що наразі українці активно вакцинуються, зупинити хворобу не вдається. Саме тому нові заходи є вимушеною мірою. Тож у перший день зими запрацює постанова №1236.

Нові правила виглядають так:

Відвідувати заклади на території жовтої зони зможуть лише ті громадяни, які мають хоча б 1 щеплення від коронавірусу. Також до відвідування допускаються ті, хто перехворів на Covid-19 або є негативний ПРЛ-тест (діє 36 годин з моменту видачі).

Якщо людина пройшла повну вакцинацію та отримала 2 щеплення, може відвідувати музеї, ресторани, перукарні та інші заклади.

За новими правилами «жовтий сертифікат» діятиме 30 днів замість 120. Усі медичні довідки скануватимуть через додаток дія (для підтвердження). Адже на даний час є й ті, хто використовує фейкові документи. Для бізнесу виростуть і розміри штрафів (від 34 до 170 тисяч гривень).

Пересуватись по вулиці та знаходитись у приміщеннях можна лише у захисних медичних масках. Потрібно дотримуватися соціальної дистанції у чергах. Також діють обмеження за кількістю відвідувачів. По-перше, у фітнес-залах може знаходитись одна людина на площу 10 м. кв. По-друге, масові заклади проводять із розрахунку 1 людина на 4 м. кв.