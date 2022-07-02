Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 2 июля, растущая Луна находится в знаке Льва. Такой день не подходит для спокойного отдыха и домоседства. Наденьте свой лучший костюм и отправляйтесь на самую громкую вечеринку. Не хотите развлекаться? Сделайте что-то поразительное сами — то, о чем давно задумывались в самых дерзких мечтах. Звезды будут только содействовать таким начинаниям.





♈ Овен

Научитесь воспринимать мир таким, какой он есть, смотрите на вещи реально. Доверьтесь своему внутреннему «я». Ни о чем не беспокойтесь и не напрягайтесь, идите по пути наименьшего сопротивления. В определенный момент это обязательно вам поможет. Однако нельзя оставаться в этом состоянии постоянно — только на время. Сегодня как раз такой день. Если найдете в себе силы, постарайтесь подумать о том, что вас действительно волнует.

Космический совет: ищите самого себя.

♉ Телец

Тельцы сегодня станут чувствительными. Вас ожидают резкие переходы от состояния агонии к экстазу и наоборот. Все будет происходить очень быстро. Это ни хорошо, ни плохо, просто жизнь идет своим чередом. Подавленные эмоции обязательно вылезут наружу. Мантра «принимай все, ничего не отвергай» поможет вам пройти путь исцеления и раскрыть себя в полной мере. Берите от жизни все, будьте бесшабашным. Выложитесь на все сто и покажите, что можете.

Космический совет: берите от жизни все.

♊ Близнецы

Близнецы выйдут из зоны неопределенности, разорвав порочный круг под названием «Шаг вперед и два назад». Ваши мечты обязательно сбудутся, а удача повернется к вам лицом. Но не торопитесь, вспомните выражение «Тише едешь, дальше будешь» или «Шаг за шагом». Помните, что великие цели достигаются при выполнении череды маленьких задач. Если вы бизнесмен, расширяйте кругозор в своей сфере. Не избегайте командировок и путешествуйте. Скажите себе «Да».

Космический совет: двигайтесь в нужном для себя направлении.

♋ Рак

Вокруг Раков находятся люди, которых они пустили в свою душу. Их обуревают любовные чувства, а близкие, друзья и знакомые поднимают боевой дух, наблюдая за ростом. Раки, у вас есть все, вам всего хватает. Труд не уйдет в песок и обязательно принесет свои плоды. Радуйтесь не только грандиозным, но и маленьким событиям в вашей жизни. Кстати, у вас больше поводов для праздника, чем вы сами можете себе представить. Дерзайте!

Космический совет: окунитесь в любовь с головой.

♌ Лев

Человек предполагает и, на первый взгляд, добивается всего самостоятельно, используя только свои силы. Но Львам не стоит забывать о замысле Вселенной, ведь в нашей жизни все происходит далеко не просто так. Отдохните, вспомните былое, не бойтесь быть слабым. Главное — верить. Только тогда все обязательно получится, мечты сбудутся. Счастья будет больше, чем вы могли себе представить. Верьте в чудо, и оно обязательно настигнет вас.

Космический совет: верьте в чудо.

♍ Девы

У вас что-то не выходит уже довольно долго. Девы, попробуйте другой путь, ведь у вас всегда есть выбор. Не стоит зацикливаться только на одном варианте. Вспомните фразу из знаменитого советского фильма и найдите в себе «дух авантюризма». В жизни не все решается согласно намеченным планам, и иногда пустить что-то на самотек даже полезно. Плывите по течению и сможете найти истину, которая поможет вам выйти на верную дорогу.

Космический совет: ищите для себя новое.

Возможно, цель происходящего в вашей жизни заключается не столько в том, чтобы научиться новому, сколько в том, чтобы отучиться от старого. Может быть, сейчас вам нужно не столько стать кем-то, сколько не стать тем, кем вам сказали быть. Для Весов наступает время внезапных сдвигов и крупных открытий. Время отказа от подавления собственной силы в угоду другим. Скоро Вселенная даст вам возможность стать самой яркой и смелой версией себя. Не упустите.

Космический совет: восстановите свою силу.

♏ Скорпион

Вы можете следовать всем правилам, но разве это доставит вам удовольствие? Вам пора переосмыслить свою жизнь, Скорпионы. Она требует, чтобы вы нарушили правила, которые установили сами для себя. Вряд ли что-то хорошее получится с первого раза, но вторая, третья или четвертая попытки наверняка принесут потрясающие результаты. Позвольте себе делать ошибки — они учат нас лучше всего, а без новых знаний нельзя совершить прорыв.

Космический совет: совершенство переоценивают, не бойтесь делать ошибки.

♐ Стрелец

У всех был опыт неудачных отношений. Но должно ли это удерживать всех от веры в то, что любовь, которую мы желаем и заслуживаем, тоже ищет нас? Подумайте об этом за чашкой утреннего кофе, Стрельцы. Сегодня звезды просят вас снова поверить в чудеса и начать видеть прекрасное. Поверьте, что Вселенная на вашей стороне и помогает вам строить свою лучшую жизнь. Не бойтесь снова открыть свое сердце.

Космический совет: откройте свое сердце и честно выразите свои чувства.

♑ Козерог

Почему-то это пугает, не так ли? Однажды вы просыпаетесь и понимаете, что находитесь в той жизни, о которой мечтали давным-давно. Вы словно вошли в волшебный портал и теперь наблюдаете за чудесами, ставшими частью повседневности. Козероги, вас окружает множество замечательных вещей. Просто вы могли перестать их замечать. Перенастройте системы — если вы снова сможете получать наслаждение от жизни, то привлечете невиданную удачу.

Космический совет: перестаньте жаловаться, вокруг вас много прекрасного.

♒ Водолей

Если вам кажется, что пункт назначения удаляется от вас все дальше и дальше, знайте: ваш разум просто играет с вами. Водолеи, вы находитесь там, где должны быть, и вы ближе к моменту прорыва, чем когда-либо. Итак, посмотрите за пределы навязанной мозгом иллюзии и доверьтесь своему пути. Терпение и последовательность должны стать вашими путеводными звездами. Совсем скоро вы оглянетесь назад и поблагодарите себя за отказ сдаваться.

Космический совет: вы ближе к цели, чем когда-либо.

♊ Рыбы

Рыбы, любовь — это игра как минимум для двоих. Если вы вдруг поняли, что вам давно не передавали пас и вместе с вами не радовались удачному голу, то впору задуматься, а зачем вам нужен такой недофутбол. Что вообще вы получаете от таких отношений. Пусть вашим словом дня станет «взаимность». Только не торопитесь расставаться с партнером, вдруг он просто не догадывается, что вам не хватает его внимания и заботы. Сначала поговорите, а уж потом принимайте решение.

Космический совет: разрушайте барьеры, не мешайте своей любви.