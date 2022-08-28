Все залежить від ЗСУ: експерт дав прогноз по курсу долара на початок вересня

Фінансовий експерт дав прогноз щодо курсу долара на найближчі тижні. Данило Монін сказав, що він буде на рівні 40-41 грн. На формування курсу вплинули різні фактори.





По-перше, українську агропродукцію почали вивозити за кордон. По-друге, Україна отримала відстрочку по виплаті боргів. По-третє, велике значення мають вступні гранти. Також валюту в Україну возять заробітчани з Європи та Америки. Це частково стабілізує ситуацію. Можливість покидати Україну для моряків теж розрахована на те, щоб укріпити гривню.

Тому найближчим часом курс лишатиметься стабільним.

Попри всі песимістичні прогнози, що є в інтернеті, ситуація лишається відносно стабільною. Восени експерти очікують від багатьох підприємців, що ті намагатимуться реанімувати свої бізнеси. Така активність може підвищити попит на долар та тиснути на гривню. Як результат — очікувана незначна девальвація.

Але не від бізнесу та не від грантів залежить курс валют в Україні. Якщо ЗСУ отримають поразку на полі бою вартість долара може зрости до 100 грн за 1 $ і навіть більше.

На військових сьогодні тримається не лише цілісність України, а й усі сфери життя: економічні та соціальні у прямому сенсі. Від успіхів армії на полі битви залежить обсяг допомоги від дружніх країн. І за те що сьогодні щомісяця в Україну надходить допомога на мільярди доларів потрібно дякувати перш за все сміливих воїнів.

Наприклад економіст Олег Соскін впевнений, що поки ЗСУ б’ються за кожний клаптик землі на півдні та сході, доки гривня залишається більш-менш стабільною валютою. Коли ЗСУ звільнять Херсонщину, гривня одразу почне укріплювати свої позиції, а долар подешевшає.

Фінансові експерти рекомендують утримуватись від крупних валютних операцій. Не треба панікувати, навпаки, зберігайте ясний розум. Незначні коливання протягом дня на +-10 копійок — звична справа. Так було і до війни.