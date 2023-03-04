Проблем не уникнути: трьом знакам зодіаку дали невтішний прогноз на майбутній тиждень

Негативний вплив Сатурна та Плутона зіпсує деяким знакам зодіаку весь наступний тиждень. Вони будуть хапатися за минуле та абсолютно безрезультатно боротися з обставинами, які вже неможливо змінити. Найгірший період, за словами астрологів, чекає на Тільців, Скорпіонів та Водоліїв. Представники цих знаків стикнуться з безліччю проблем та повним нерозумінням з боку оточуючих. Та варто пам’ятати, що після кожної бурі врешті-решт з’являється веселка.

Тілець

Тільців наступного тижня безперестанку буде переслідувати ностальгія за минулим. Зараз уродженці знаку саме переживають складний період в житті, а спогади постійно тягнуть їх назад, не даючи остаточно перегорнути сторінку.

Проблема в тому, що Тільці вже звикли до болю. Він дарує їм відчуття комфорту та, як не дивно, захищеності. Однак щоб почати новий розділ свого життя треба вийти з цієї зони комфорту та стикнутися із реальністю. Наступного тижня на Тільців чекає складна розмова з керівництвом, а можливо навіть сварка з другою половинкою. Та головне, що вони зуміють вирішити свої проблеми і нарешті закрити всі гештальти.

Скорпіон

Скорпіони наступного тижня можуть опинитися на грані емоційного вигорання. Останнім часом вони дбали про всіх, крім себе, і встигли повністю вичерпати свій внутрішній ресурс. Якщо уродженцям знаку не вдасться знайти часу на відпочинок та турботу про власне здоров’я, вони просто впадуть у депресію.

Вихід лише один: згадати, що таке здоровий егоїзм та зосередитися на власних потребах. Можливо при цьому Скорпіони образять декого з близьких їм людей. Але залишити позаду «чорну смугу», яка вже добряче затягнулася, можна лише таким радикальним способом.

Водолій

Фінансові проблеми, які вже давненько турбують Водоліїв, відійдуть на другий план. Наступного тижня представникам знаку зіпсують настрій зовсім інші обставини. Водоліїв жахливо дратуватимуть спроби оточуючих втрутитися у їх особисті справи. Непрохані поради можуть змусити їх повестися агресивно і образити знайомого чи колегу.

Астрологи радять Водоліям не звертати уваги на чужу думку. Зараз уродженці знаку знаходяться на етапі самовизначення і лише від них залежить, як складеться їх доля в подальшому. Тож варто прислухатися лише до власних відчуттів та максимально відгородитися від стороннього впливу. Доречі це ще й чудовий спосіб звести до мінімуму конфлікти з нав’язливими порадниками.