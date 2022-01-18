Названий найдоступніший фрукт, що розріджує кров і запобігає тромбозу

Яблука є не лише справжнім джерелом пектину та рослинних волокон, але й відмінним засобом для боротьби та профілактики утворення тромбів. Цей фрукт – один з найпоширеніших і найдоступніших засобів для розрідження крові.





Рослинні волокна позитивно впливають збільшення здорової мікрофлори, яка, своєю чергою, допомагає крові залишатися рідкою, пригнічуючи поглинання з їжі зайвих жирів і глюкози. Також фрукти багаті на токоферол, що розріджує плазму крові і зменшує холестерин на стінках судин.

Для зниження навантаження на серце та покращення кровотоку лікарі призначають антикоагулянти, але їх не можна приймати на постійній основі. Препарати згубно впливають на слизові оболонки шлунка і кишечника. Тому яблука — доступний вихід для людей, які дбають про своє здоров’я. Однак при підвищеній кислотності варто звернути увагу на солодкі сорти, щоби не погіршити свій стан.

Також добре розріджують кров апельсини та мандарини, ягоди. Особливо корисні аґрус, червона та чорна смородина, суниця, чорниця, журавлина та інші ягоди.

Рекомендується вживати фрукти та ягоди свіжими або запеченими. Свіжий сік з них також корисний для нормалізації стану крові.

Якщо кров густа, варто виявляти обережність при включенні в меню бананів і персиків. Вони сприяють ще більшому згущенню плазми.