Стриминговый сервис DAZN близок к покупке спортивного вещателя BT Sport
Сумма сделки может составить 800 миллионов долларов
BT Sport является группой спортивных каналов, транслирующая большую часть европейских футбольных чемпионатов. Посмотреть онлайн-трансляции матчей можно в букмекерской компании «Мостбет». Подробнее почитать о том, как вывести деньги «Мостбет», можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».
DAZN является спортивным стриминговым сервисом, который начал свою деятельность сравнительно недавно. В 2016 году компания выкупила права на показ футбольного первенства Японии по футболу. Соглашение затрагивало три высших дивизиона этой страны, а контракт был заключен на сумму более двух миллиардов долларов. В будущем DAZN только наращивал свое влияние в мире, выйдя на рынок таких стран, как Испания, США, Канада, Бразилия и другие.
Теперь DAZN старается нарастить свое влияние на британском рынке. Сделка стоимостью 800 миллионов долларов позволит компании транслировать матчи английской Премьер-лиги и Лиги Чемпионов.
Официально сделка должна быть оформлена в конце января 2022 года. Стриминговый сервис DAZN на данный момент имеет аудиторию в 11 миллионов пользователей. Эпидемия коронавируса не обошла стороной и эту компанию, так как за последние два года было отменено большое количество игр. Руководство английской Премьер-лиги не планирует приостанавливать чемпионат, что благоприятно скажется на количестве просмотров трансляций.