Стриминговый сервис DAZN близок к покупке спортивного вещателя BT Sport

BT Sport является группой спортивных каналов, транслирующая большую часть европейских футбольных чемпионатов. Посмотреть онлайн-трансляции матчей можно в букмекерской компании «Мостбет». Подробнее почитать о том, как вывести деньги «Мостбет», можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».





DAZN является спортивным стриминговым сервисом, который начал свою деятельность сравнительно недавно. В 2016 году компания выкупила права на показ футбольного первенства Японии по футболу. Соглашение затрагивало три высших дивизиона этой страны, а контракт был заключен на сумму более двух миллиардов долларов. В будущем DAZN только наращивал свое влияние в мире, выйдя на рынок таких стран, как Испания, США, Канада, Бразилия и другие.

Теперь DAZN старается нарастить свое влияние на британском рынке. Сделка стоимостью 800 миллионов долларов позволит компании транслировать матчи английской Премьер-лиги и Лиги Чемпионов.

Официально сделка должна быть оформлена в конце января 2022 года. Стриминговый сервис DAZN на данный момент имеет аудиторию в 11 миллионов пользователей. Эпидемия коронавируса не обошла стороной и эту компанию, так как за последние два года было отменено большое количество игр. Руководство английской Премьер-лиги не планирует приостанавливать чемпионат, что благоприятно скажется на количестве просмотров трансляций.

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