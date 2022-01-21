Новини

Стриминговый сервис DAZN близок к покупке спортивного вещателя BT Sport

Сумма сделки может составить 800 миллионов долларов

21.01.2022
1 хвилина на прочитання
DAZN

BT Sport является группой спортивных каналов, транслирующая большую часть европейских футбольных чемпионатов. Посмотреть онлайн-трансляции матчей можно в букмекерской компании «Мостбет». Подробнее почитать о том, как вывести деньги «Мостбет», можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».


DAZN является спортивным стриминговым сервисом, который начал свою деятельность сравнительно недавно. В 2016 году компания выкупила права на показ футбольного первенства Японии по футболу. Соглашение затрагивало три высших дивизиона этой страны, а контракт был заключен на сумму более двух миллиардов долларов. В будущем DAZN только наращивал свое влияние в мире, выйдя на рынок таких стран, как Испания, США, Канада, Бразилия и другие.

Новини по темі

Теперь DAZN старается нарастить свое влияние на британском рынке. Сделка стоимостью 800 миллионов долларов позволит компании транслировать матчи английской Премьер-лиги и Лиги Чемпионов.

Официально сделка должна быть оформлена в конце января 2022 года. Стриминговый сервис DAZN на данный момент имеет аудиторию в 11 миллионов пользователей. Эпидемия коронавируса не обошла стороной и эту компанию, так как за последние два года было отменено большое количество игр. Руководство английской Премьер-лиги не планирует приостанавливать чемпионат, что благоприятно скажется на количестве просмотров трансляций. 

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
21.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

На 90 дней меньше: украинцы должны будут вакцинироваться чаще

21.01.2022

Астролог назвала дні народження людей, на життя яких вплинуть планети 21 січня

21.01.2022

Паніка біля обмінників: українцям прогнозують долар під 30 гривень

21.01.2022

На 90 днів менше: українці повинні будуть вакцинуватись частіше

21.01.2022
Back to top button