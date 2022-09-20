Німеччина розширить список воєнної допомоги для України, але танків не надасть

Українські військові вже використовують німецьку зброю, яку нещодавно Німеччина передавала на озброєння ЗСУ. Мова йде про ракетні системи залпового вогню та бронетранспортери Dingo.





Про це офіційно у своєму Твіттері повідомило Міністерство оборони Німеччини. На цьому приємні сюрпризи не закінчились, Міноборони пообіцяло розширити можливості для українських військових, а саме:

створити програму навчання для них;

збільшити кількість місць для охочих навчатися.

Вже 19 вересня Німеччина анонсувала про нову військову допомогу. Міністерство оборони планує передати додатково гаубиці та системи залпового вогню.

На сайті уряду ФРН регулярно оновлюється інформація про передану зброю на потреби ЗСУ. Берлін виділяє техніку та озброєння не лише із власних запасів, а ще й закуповує їх у виробників.

Відомо, що за 7 місяців війни Німеччина передала Україні:

самохідні зенітки Gepard (24 од.);

радіолокаційні станції Cobra (кількість не вказана);

бронетранспортери М113 (54 од.);

самохідні гаубиці (10 од.);

аналоги М270 (3 од.);

системи MARS II (2 од.);

кулемети MG3 (100 од.);

ручні гранати (100 тис. од.)

тисячі ракетних снарядів, сотні ракет Stinger.

Додатково на сайті зазначені тисячі снарядів для артилерії, мільйони набоїв, детонатори, гранати, міни, антидронові гармати. Важливо зазначити й про передачу компонентів для ремонту автомобільного транспорту та самі автомобілі.

Окрім цього Німеччина надала допомогу у вигляді касок, спальних мішків, наметів, біноклів, аптечок тощо.

Поки що уряд цієї країни ігнорує прохання про передачу танків. Олаф Шольц пояснює це тим, що Росія може у будь-який момент завдавати удару по НАТО, тому ця зброя може знадобитися у разі інших військових конфліктів.