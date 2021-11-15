Чорний чай корисний для гіпертоніків – до такого висновку прийшли австралійські вчені

Австралійські вчені рекомендують пити гіпертонікам чорний чай. Вони провели тривале дослідження, щоб перевірити вплив напою на артеріальний тиск. Експеримент проводили на добровольцях, яких виявилося дуже багато.





Як проходив експеримент?

Фокус-група складалася з чоловіків і жінок, які страждають від підвищеного артеріального тиску. Вони пили чай та інші напої. Обов’язковою умовою була кількість чаю — 3 чашки на добу, а інші повинні бути без флаваноїдів. Експеримент тривав пів року. Тиск вимірювали у випробовуваних в перший тиждень, потім через 3 і 6 місяців.

Результати здивували вчених та учасників експерименту. Виявилося чорний чай дійсно знижує тиск. Просто багато хто не помічає його вплив на організм через шкідливі звички, хронічну втому і стреси.

Чорний чай впливає на зміни артеріального тиску, сповільнюючи його, за рахунок свого унікального складу: кахетинів, флаваноїдів та дубильних речовин. Але при цьому він дійсно бадьорить. На відміну від кави діє м’яко.

Проте, чай буде сприятливо впливати на самопочуття тільки в тому випадку, якщо:

пити свіжозаварений чорний чай;

обирати якісні напої (чайний лист відмінної якості);

не чергувати його з кавою, обмежити кількість (оптимально до 1 ч. в день);

заварюйте не дуже міцний напій.

А ось міцно заварений чай та ще й з цукром діє навпаки, він підвищує артеріальний тиск.

Ще дуже сильно знижує тиск холодний каркаде, але в гарячому вигляді підвищує його. Квіти гібіскуса можна пити дорослим, дітям та літнім людям.

Які напої ще можна вживати гіпертонікам

Так само гіпертонікам можна пити камбучу — це ферментований чай або чайний гриб. Лікарі рекомендують додати в раціон гіпертонікам такі напої, як: гранатовий сік, какао, каву без кофеїну. Головне, запевняють експерти, стежити за своїм самопочуттям.