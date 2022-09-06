ПриватБанк не видає кошти: українці скаржаться на відмови в отриманні готівки в касах банку

Українці скаржаться, що ПриватБанк не видає в касах готівкові американські долари. Через це люди не можуть зняти їх з рахунків, а також отримати грошові перекази у доларах.





Щодня клієнти банку залишають по кілька скарг на відмову в переведенні в готівку на спеціалізованому форумі “Мінфін”. Люди з різних міст України повідомляють, що їм постійно скасовують заявки на отримання готівки.

Наприклад, мешканка Полтави 1 вересня повідомила, що із середини серпня не може зняти готівкові долари.

“Вже два тижні ПриватБанк не видає мої кошти в доларах США, які знаходяться на моїй карті… Щодня я замовляю валюту в різні відділення. Щоразу приходить відмова. Це відбувається в м. Полтава, де не йдуть бойові дії та готівку можна безпечно доставити” – розповіла клієнтка.

Ще один клієнт із Коростеня розповів, що наперед замовив отримання доларового переказу на конкретне відділення ПриватБанку. За словами чоловіка, у банку підтвердили наявність валюти та запросили для отримання на конкретний час. А коли клієнт прийшов, йому заявили, що готівковий долар уже закінчився.

У банку відповіли сутнісно на скаргу, яка була розміщена 1 вересня. Фінустанова визнала, що з доларами є проблема.

“Заявка на замовлення готівки була скасована через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми вибачаємося за надані незручності і пропонуємо сформувати нову заявку”, – заявили в банку. Там також зазначили, що касири зобов’язані резервувати кошти у касі, якщо їхню наявність підтвердили клієнту.