Як вийти із токсичних стосунків та не залежати від колишніх

Залежати від свого партнера — це не нормально. Психологи розповідають, що у таких парах, де є залежність одне від одного часто хтось тиран, а хтось жертва. Кохання до нестями будь-якої миті може перетворитись на болісний розрив, депресію, необдумані вчинки. А ті жінки, що страждають від аб’юзу роками залишаються вірними своїм «катам».





Експерти дали кілька порад, що робити тим, хто потрапив у аналогічну ситуацію та страждає через своє кохання.

Як вийти з аб’юзивних стосунків

Самостійно розірвати це порочне кільце вдається лише деяким жінкам. Тому краще звернутись до психотерапевта. Під час терапії жінка зрозуміє, як до неї ставиться партнер, чи є вона жертвою у відносинах. І тільки після того, як вона зрозуміє «що до чого», вона наважиться вийти зі стосунків.

У нормальній моделі стосунків — всім добре. Коли хтось починає страждати — кохання закінчується. Пригнічення особистості, образи, скандали, рукоприкладство — неприпустимі при будь-яких обставинах. Але жертва часто не розуміє цього через «віктім блейдінг», тобто, коли тиран пояснює свою поведінку, звинувачуючи жертву у тому що:

ти сама винна;

зводиш мене з розуму;

я через тебе так гніваюсь тощо.

Тож перше, що радять психологи: не замикатись у собі, а шукати підтримки серед друзів та рідних. Також обов’язковим кроком є психотерапія.

Щоб не стати емоційно залежною ще на початку стосунків не треба підлаштовуватись під партнера. Прагнення максимально сподобатись викликає залежність. Будьте собою та не ідеалізуйте партнера. Не підносьте коханого на перше місце! Перш за все почніть любити себе.

В Україні багато жінок залежать від своїх чоловіків через брак фінансів, чи тому що «він гарний тато». Тож у 2021 році важливо, щоб у жінок була робота та свої фінанси. Тоді вона не буде залежною від чоловіка.

Модель стосунків «жертва-тиран» дівчата беруть від своїх батьків. Для них це є нормою життя, інших варіантів вони не бачать у житті. Саме це є першопричиною: чому одні дівчата з легкістю вступають у токсичні відносини, а інші ні.