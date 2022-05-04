Кому підвищення, а кому дохід: гороскоп кар’єри на травень для всіх знаків зодіаку

Це у школі травень був місяцем перед літніми канікулами, у дорослому житті травень нічим не відрізняється від інших робочих місяців. Тому якщо відпустка ще не скоро, потрібно правильно розподілити сили.





Овен

Нові можливості. У травні у вас загостриться інтуїція та ділове чуття.Це дозволить вибрати найперспективнішу пропозицію по роботі. Раптом покращає матеріальне становище — вам повернуть борги або випишуть довгоочікувану премію.

Телець

Напружений період.Місяць принесе фінансові складнощі.Але виходу з кризи не доведеться чекати довго — до кінця травня ситуація вже проясниться. Ймовірно, влаштуєтесь на нову роботу з вищою заробітною платою.

Близнюки

Додатковий дохід. Щоб не відчувати матеріальних проблем, пошукайте підробітку на початку травня. У другій половині місяця можуть виникнути проблеми із керівництвом. Постарайся не загострювати ситуацію, виправте помилки і заручіться підтримкою начальства.

Рак

Перешкоди. Плани зненацька змінюються, труднощів очікується чимало. Але, долаючи ці перешкоди, ви знайдете найвірніший шлях до успіху. Саме він призведе до фінансового благополуччя.

Лев

Правильні цілі. Травень буде надзвичайно вдалим: ви отримаєте премію, зможете розпочати цікаві проекти та організувати собі розкішну відпустку. Щоб усе склалося ідеально, важливо розставити пріоритети та визначити довгострокові цілі.Це допоможе надалі уникнути марних витрат.

Діва

Обережність. Спілкуючись із колегами, будьте насторожі: мабуть, хтось із них захоче присвоїти собі плоди вашої праці. Припиняйте подібні ініціативи, тримайте на відстані охочих приєднатися до проекту у самому фіналі.

Терези

Творчі ідеї. Будьте впевнені, цього місяця вас помітять. Але щоб це сталося, не мовчіть, виявляйте ініціативу, висувайте ідеї — хай на перший погляд і трохи дивні. У травні начальство оцінить їх належним чином. Від слів переходьте до справи без зволікань.Виявіть себе активно, і тоді прийде успіх та довгоочікуваний прибуток.

Скорпіон

Імідж. Бережіть репутацію і постарайтеся ігнорувати плітки колег. Зосередьтеся на роботі: травень принесе добрі доходи. Не вникайте у чужі конфлікти, уникайте проблем — ці розбіжності швидко вирішаться, а ось ваш репутація може постраждати.

Стрілець

Контроль видатків. Безтурботне ставлення до грошей призведе до матеріальних проблем. Уникайте необдуманих витрат, відкладіть їх для важливих покупок. Якщо виникнуть складнощі з фінансами, не поспішайте засмучуватися. Подивіться на ситуацію нестандартно і проявіть кмітливість, щоб вирішити проблеми.

Козеріг

Просування у кар’єрі . Цього місяця можете розраховувати на підвищення по службі. Прикладіть всіх зусиль, щоб не прогаяти свій шанс. Не будьте занадто категоричними, але в критичний момент приготуйтеся відстоювати свої права. Керівництво довірить вам важливий проект, з яким ви впораєтеся.

Водолій

Реалізація ідей. З’явиться можливість втілити свої задуми в реальність, конкурентів у вас зараз немає. Травень принесе креативні ідеї. Будь-які плани, які вирішили реалізувати, принесуть зиск у перспективі. Тому навіть якщо не вдасться почати прямо зараз, обов’язково збережіть їх на майбутнє.

Риби

Наполеглива робота. Щоб успішно завершити проекти, доведеться добре попрацювати. Труднощів не уникнути, проте вони допоможуть виявити приховані потенціали та відкрити нові двері. Місяць буде напруженим, але в останніх числах з’явиться шанс відпочити і зробити перепочинок.