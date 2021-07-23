Никаких бумаг: monobank осуществил мечту миллионов украинцев

Вскоре у украинцев появится шанс раз и навсегда избавиться от бумажных чеков. Ведь на смену им придет электронный вариант фискального документа. Первопроходцем в предоставлении новой услуги станет monobank.





Технология сохранения электронного чека, или даже гарантии на приобретенный товар, в специальном приложении на смартфоне значительно упростит жизнь украинцев. Ведь бумажные чеки легко потерять. А в случае приобретения дорогостоящих покупок, на которые продавец дает гарантию, сохранность фискального чека является очень важной.

Поэтому самый популярный мобильный банкинг страны решил избавить своих клиентов от ненужных хлопот.

«Уже вскоре украинцы смогут совсем отказываться от чека в процессе расчета, оставляя себе лишь его электронную копию. Гарантия, и другие документы, которые выдают клиентам в процессе приобретения товара, также можно будет сохранять в нашем приложении», – сообщил один из основателей monobank Дмитрий Дубилет.

Запустить новую услугу смогут и другие украинские банки. Для этого им нужно всего лишь пройти процедуру интеграции с Checkbox – специальным сервисом программных касс. По словам Дмитрия Дубилет, такими кассовыми аппаратами пользуется все больше торговых точек. Среди них крупные сети супермаркетов, магазинов техники, аптек и т. д. monobank сейчас как раз находится на завершающей стадии интеграции с данным сервисом.

Еще одна новинка, которая ждет клиентов финучреждения, станет результатом сотрудничества monobank с криптобиржей. Мобильный банкинг намерен запустить в оборот биткоин-карты. Таким образом клиенты monobank смогут легко и прозрачно осуществлять операции с криптовалютой.

Соучредитель популярного банка также напомнил украинцам, что уже вскоре изменятся требования к фискальному чеку. Теперь при оплате картой в чек будет передаваться так называемая «маска» использованной карты. Таким образом украинцев пытаются уберечь от мошенничества с банковскими счетами.