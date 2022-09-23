Українців налякали рекордною ціною на курячі яйця

Базовий набір продуктів подорожчає на початку 2023 року. Борщовий набір також стане дорожчим. Тому треба вже зараз робити запаси. Також очікується що ціна на яйця зросте до 50 грн за десяток.

У серпні ціни на продукти в Україні були найнижчі, але з жовтня все почне дорожчати: молоко, яйця, м’ясо, овочі. Якщо вартість яєць на початку 2023 року може зрости до 50 гривень, то на окупованих територіях вони вже давно коштують по 52 грн/десяток.

Вартість борщового набору сягне свого максимуму у лютому-березні. Картопля може зрости у вартості до 30 грн за 1 кг. Морква, капуста, буряк та цибуля також піднімуться у ціні вдвічі. Оскільки овочі можна запасати заздалегідь, то краще вже зараз робити запаси.

Раніше українцям рекомендували цього року робити якомога більше консервації через те, що зима буде складною. У перші місяці війни ціни також були високими, але потім почався сезон овочів та фруктів, м’яса та птиці. Тому вартість дещо стабілізувалася. У новому році ситуація буде більш складною:

більшість овочів буде імпортуватися;

сири, молоко будуть привозити із-за кордону;

збільшено імпорт продуктів із великим терміном придатності.

Оскільки значна частина продуктів харчування буде імпортована, то вартість їх зросте. До уваги потрібно взяти й курс долара, який значно подорожчав із початком війни.

Сьогодні десяток яєць у магазині можна придбати за 40-42 гривні. Домашні яйця дорожчі, як і домашня сметана, сир та інші продукти, які українці вирощують вдома.

Окупована Херсонщина завжди була джерелом овочів та фруктів для українців. Цього року через війну поповнити ринок продуктами не вдалося. Ягоди, овочі, пшеницю — все, що можна окупанти вивозили до Криму.