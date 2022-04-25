Опубліковано рейтинг кращих б/в кросоверів до 10 тисяч доларів

Попри те, що в Україні йде війна, ринок вживаних авто продовжує стабільно функціонувати. Українці як і раніше купують та продають машини. Тим більше, що сервісні центри МВС працюють й жодних законодавчих перешкод для переоформлення авто наразі немає.





Як відомо, найбільшим попитом на вторинному авторинку України вже не перший рік користуються автомобілі класу SUV. Причому останнім часом беззаперечними лідерами серед покупців є моделі випущені у 2007-2012 роках. Такі кросовери ідеально підходять для пересування по українським дорогам, та й ціни на них ненадто кусаються.

Аналітики відомого порталу для автомобілістів Auto.ria створили добірку 15 найпопулярніших в Україні б/в позашляховиків вартістю до 10 тис. дол. Лідером рейтингу став Peugeot 3008. Модель, випущену з 2007 до 2012 року, на сьогоднішній день можна придбати всього за 8,5 тис. дол.

На другій сходинці опинився Renault Duster. Така автівка 2007-2012 років випуску обійдеться вже трохи дорожче – 8,7 тис. дол. Третє місце у топі найрентабельніших кросоверів розділили між собою Hyundai Tucson та Hyundai ix35. Обидві автівки обійдуться новим власникам орієнтовно у 8,8 тис дол.

Решта місць у рейтингу вживаних позашляховиків розподілилися наступним чином:

Skoda Yeti – 8,9 тис. дол;

Mitsubishi Outlander – 9 тис. дол;

Suzuki Grand Vitara – 9,3 тис. дол;

Subaru Forester – 9,4 тис. дол;

Nissan Qashqai – 9,5 тис. дол;

Mazda CX-7 – 9,6 тис. дол;

Renault Koleos – 9,7 тис. дол;

Dodge Journey – 9,8 тис. дол;

Chevrolet Captiva – 9,8 тис. дол;

Jeep Compass – 10 тис. дол;

Nissan Juke – 10,1 тис. дол;

Subaru Outback – 10,2 тис. дол.

Загалом же ціни на вторинному авторинку України можуть незабаром суттєво знизитися. Все завдяки правилам військового часу, згідно з якими українці можуть не сплачувати ані мито, ані податок на додану вартість під час ввезення вживаної автівки з-за кордону.