Популярний в Україні виробник додавав “нездоровий” обсяг цукру в дитячі продукти

Нове розслідування виявило тривожні подвійні стандарти в практиці компанії Nestlé з виробництва дитячого харчування. У той час як продукція компанії в країнах з високим рівнем доходу відповідає санітарним нормам і не містить доданих цукрів, ті ж самі продукти, що продаються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, містять нездорову кількість цукру.

Ця практика, викрита Public Eye і IBFAN, прямо суперечить рекомендаціям найбільших організацій охорони здоров’я, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), і може призвести до серйозних наслідків для здоров’я дітей.

Експерти попереджають, що додані цукри в дитячому харчуванні можуть сформувати у дитини перевагу до солодких смаків, що може призвести до ожиріння та інших хронічних захворювань у більш пізньому віці. Під час розслідування було виявлено кричущі приклади: каша в Таїланді, Ефіопії та інших країнах містила приголомшливі 6 грамів доданого цукру, в той час як у тому самому продукті у Великій Британії та Німеччині його не було. На Філіппінах вміст цукру досяг шокуючих 7,3 грама, що значно перевищує рекомендовані норми для дітей різного віку.

Nestlé захищає цю практику, посилаючись на такі фактори, як місцеве законодавство та доступність інгредієнтів. Однак критики зазначають, що компанії вдається уникати додавання цукру у своїй рідній країні – Швейцарії, що викликає етичні сумніви.