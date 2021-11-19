Какие лучше всего выбрать аксессуары для iPhone?

“Яблочная” техника невероятно популярна во всем мире, и это неудивительно, ведь она отличается великолепным качеством и стильным дизайном. Но у нее есть один минус — айфоны и другие гаджеты от Apple достаточно дорогие по меркам обычного украинца. Именно поэтому их необходимо беречь, а для этого вам пригодятся различные аксессуары. Какими же бывают эти аксессуары? Где лучше всего приобрести чехлы на айфон 11? Давайте выясним.





Разновидности аксессуаров

В первую очередь для вашего айфона необходимо приобрести защитное стекло. На этом нельзя экономить, ведь стекла защищают экран от повреждений, пыли и грязи. Если стекло окажется некачественным, это может привести к тому, что сенсорный экран сломается при ударе или со временем начнет работать хуже из-за загрязнения. В итоге получится, как в пословице: «скупой платит дважды».

Однако уязвим у телефона не только экран. В падении на заднюю панель или набок тоже мало приятного. Может пострадать камера, или, того хуже — процессор, а их практически не ремонтируют. Разбитый процессор — негарантийный случай, вам останется только покупать новый телефон, а это крайне недешевое удовольствие. Поэтому на защитном чехле экономить тоже нельзя.

Защитные чехлы из силикона защищают ваш смартфон со всех сторон. При этом они покрывают кнопки, но не разъемы, что вполне логично. При желании вы можете заказать силиконовый защитный чехол по своему вкусу, например, нанеся на него какое-нибудь нравящееся вам изображение. Эту услугу предлагают многие магазины.

Особая разновидность силиконовых чехлов — чехлы с усиленными углами. По статистике, самыми серьезными последствиями заканчиваются падения айфонов «на ребро». Именно эту проблему и решают утолщенные, более прочные углы защитных чехлов данного типа, которые попросту принимают основной удар при падении на себя.

Другим вариантом защитного чехла является чехол из двухмерного пластика. Их главные преимущества — прочность, сравнительно небольшая цена и при этом небольшая толщина. Последнее также очень важно — слишком толстый чехол может привести к тому, что ваш телефон будет не очень удобно носить и неприятно держать в руках. Известны случаи бракованных чехлов, которые были слишком толстыми и настолько неподходящими, что из-за них отклеивались защитные стекла. Поэтому приобретать такие защитные чехлы нужно только в проверенных магазинах, отвечающих за качество своих товаров.

Наконец, наиболее «шикарным» вариантом является трехмерный пластик. Такие чехлы не просто надежно защищают телефон, но еще и очень круто выглядят. Рисунок на них получается объемным, плавно перетекающим с тыловой части телефона на его боковые грани. Экран, естественно, остается свободным.

Различных аксессуаров существует огромное количество, и какой из них вы выберете — решать только вам. Мы же просто рассказали про самые основные среди них, без которых обойтись никак нельзя.