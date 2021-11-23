Украинцев предупредили об увеличении налогов с зарплат и доходов предпринимателей

С 1 января 2022 года в Украине увеличат сумму единого социального взноса, который украинцы платят со своих зарплат. Причем повысят и минимальную и максимальную налоговые ставки. ФЛП также ожидает неприятный сюрприз – увеличение суммы единого налога.





Повышение налогов предусмотрено госбюджетом на текущий год. Рост налоговых ставок станет прямым следствием увеличения минимальной зарплаты в стране с 6 до 6,5 тыс. грн.

Единый социальный взнос с начала 2022 года составит:

минимальная ставка – 1320-1430 грн;

максимальная ставка – 19800–21450 грн.

Налоги физических лиц, принадлежащих к единой группе, также зависят от “минималки” и прожиточного минимума.

Сумма единого налога вырастет до:

для ФЛП 1-й группы – 260-268 грн;

для ФЛП 2-й группы – 1200-1430 грн.

Стоит отметить, что в течение 2022 года “минималка” в Украине вырастет всего за 200 грн. То есть, на фоне повышения налогов доходы граждан практически не изменятся.

Какие еще изменения ждут ФЛП?

Всего через месяц после повышения налога, 1 января 2022-го, ФЛП снова изменят «правила игры». Им придется установить собственные РРО (регистраторы расчетных операций).

Новое правило коснется всех плательщиков единого налога, кроме:

ФЛП 1-й группы;

ФЛП, работающих только с бизнес-клиентами.

На данный момент Украине осуществляют деятельность около 2 миллионов индивидуальных предпринимателей. Из них почти 1,5 миллиона являются плательщиками единого налога.

В начале текущего года, когда власти принимали решение об обязательном установлении РРО, ФЛП регулярно выходили на митинги и акции протеста. Несогласные с решением правительства требовали отсрочки закона и таки добились своего. Дату внедрения изменений, первоначально установленную на январь 2021-го года, перенесли ровно на год.

Во властных кругах, конечно, подозревали, что большинство протестующих просто не желает раскрывать свои настоящие обороты перед налоговой. Однако вынуждены были пойти навстречу предпринимателям, дабы не углублять конфликт.