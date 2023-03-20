Названа точна дата та час переведення годинників в Україні

Україна перейде на літній час в останню неділю березня, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 509 від 1996 року. Це означає, що 26 березня о 3:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед. Постанова встановлює два щорічних переведення годинників:

в останню неділю березня Україна переходить на літній час,

в останню неділю жовтня повертається на зимовий час, починаючи з 30 жовтня 2022 року.

Незважаючи на неодноразові спроби Верховної Ради скасувати сезонні зміни часу, законопроєкт, автором якого є спікер парламенту Руслан Стефанчук, не пройшов у другому читанні в березні 2021 року. Законопроєкт має на меті усунути негативні наслідки зміни біоритму організму та посилити національну безпеку шляхом скасування практики переведення годинників, зважаючи на те, що тимчасово окуповані території живуть за російським часом.

Тим не менш, поки що українцям слід не забути перевести стрілки годинника на одну годину вперед 26 березня, щоб дотримуватися літнього часу до кінця жовтня.