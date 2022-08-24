Фейковий сайт «єПідтримка» виманив в українців мільйони гривень

Кіберполіція України викрила масштабну шахрайську схему із банківськими картами. З її допомогою зловмисники встигли збагатитися на 36 млн грн, залишивши сотні українців без копійки. Розкрити обман та затримати злочинців правоохоронцям вдалося завдяки співпраці зі службою безпеки ПриватБанку, клієнти якого також стали жертвами афери.





Шахраї діяли дуже підступно, використовуючи слабкі сторони громадян та їхні фінансові проблеми на свою користь. Вони створили цілу низку фейкових інтернет-ресурсів, на яких начебто можна було зареєструватися для отримання соціальної допомоги.

Зокрема злочинці імітували сайт програми «єПідтримка» та сторінки, які пропонували матеріальну допомогу від Європейського союзу. Правоохоронцями було також виявлено кілька ресурсів, пов’язаних з державними програмами виплат та навіть із продажем військової амуніції. Тобто грабіжники нахабно використали тему війни та пов’язіні з нею потреби громадян на свою користь.

На цих сайтах українці, не підозрюючи обману, вводили свої персональні дані та дані про банківські карти. Завдяки цій інформації шахраї отримували доступ до мобільного банкінгу громадян та звільняли їхні картки від усіх заощаджень.

У ході розслідування працівники кіберполіції провели більше 40 обшуків у 15 областях України. В результаті було виявлено близько сотні мобільних телефонів, 53 ноутбука та іншу техніку, яку зловмисники використовували у своїх аферах. Також правоохоронці вилучили понад 1,5 млн грн готівки і банківські картки.

Значну частину викрадених коштів шахраї зберігали у криптовалюті. У виявленому кібрполіцією криптогаманці було майже $40 тыс. На ці активи правоохоронці також наклали арешт.

Наразі 9 фігурантам злочинної схеми вже оголосили про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи строком на 12 років та конфіскація особистого майна. Іншим учасникам афери також незабаром буде призначене відповідне покарання. Крім того правоохоронці все ще встановлюють особи потерпілих та їх точну кількість.