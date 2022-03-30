Які товари не слід купувати, що б не допомагати російській армії

Попри розв’язану Росією війну проти України, на полицях вітчизняних супермаркетів все ще можна знайти товари, вироблені у ворожій країні. Здебільшого це косметика, чаї, заморожені продукти та дитяче харчування. За роки торгівлі з РФ ми звикли до усіх цих продуктів. Та зараз саме час назавжди викреслити з життя все російське. Як розпізнати продукцію окупанта та випадково не придбати товар родом з РФ?





Що ми купували у Росії?

Зазначимо, що протягом останніх 8 років, коли Росія вже фактично вела з нами війну на Донбасі, торгові стосунки з державою-агресоркою так і не були розірвані. Ба більше,оварооборот між Україною та РФ у 2021-му році збільшився майже на 23%.

Загалом за минулий рік ми придбали в окупантів товарів і пального на 8,13 млрд. дол. Та й Росія закупила в України продовольства більш ніж на 4 млрд. дол. Варто зазначити що більшу частину нашого імпорту з РФ складало пальне, зокрема вугілля, дизель та автогаз. Однак поставляв агресор й інші товари: косметику, дитяче харчування, чаї та ін.

Що українцям не слід купувати?

Проте зараз, коли нашу країну та націю намагаються знищити російські терористи, бойкотування продукції агресора повинне стати справою честі для кожного українця. Тим більше що для основної частини російської продукції можна знайти чимало як вітчизняних, так і імпортних замінників.

Запам’ятати всі найменування російських товарів пересічним громадянам складно. Та робити це зовсім не обов’язково. Щоб бува не придбати рашистську косметику або їжу, потрібно лише уважніше придивитися до її штрих-коду.

Маркування товарів родом з РФ починається з цифер «46…». Тож якщо ви взяли такий продукт з полиці, краще покладіть його назад та оберіть щось інше. Найкраще звісно ж взяти товар українського виробництва, аби підтримати вітчизняну економіку. До слова, маркування українських товарів починається із цифер «482…».

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