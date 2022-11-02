Курс доллара по 50 грн в 2023 году больше не актуален: Кабмин

В Кабинете Министров Украины проголосовали за изменение нескольких базовых макроэкономических показателей в проекте бюджета 2023 года на более оптимистичные. Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит обновленную версию госбюджета, в которой ожидаемый курс доллара к концу года снизился с 50 грн/$ до 45,8 грн/$, а инфляция – с 30% до 28%. Правда, показатель роста ВВП по мнению министров в следующем году не дотянет до 4,6%. Так что в документе его уменьшили до 3,2%.

Новость об изменениях в проекте государственного бюджета сообщил заместитель главы финансового комитета Рады, нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что, несмотря на уменьшение в документе показателей долларового максимума, ожидаемый среднегодовой курс на 2023 год не изменился. Он остался на уровне 42,2 грн/$.

При этом в проекте госбюджета указан еще ряд макроэкономических показателей, в частности:

доходы бюджета – 1,3 трлн грн (во втором чтении – на 50 млрд грн больше);

расходы бюджета – 2,6 трлн грн (во втором чтении – на 66,8 млрд грн больше);

дефицит бюджета – $38 млрд или 20% ВВП;

предельный дефицит – 20,6% ВВП;

прожиточный минимум – на уровне 2589 грн;

минимальная зарплата – 6700 грн.

Кроме того, в обновленном проекте бюджета увеличили сумму ожидаемого дохода Национального банка с 19,5 млрд грн до 35,5 млрд грн.

Что касается приоритетных отраслей, которые будут финансироваться в первую очередь, то ими остались оборона страны и безопасность ее граждан. На борьбу с войсками рф из бюджета будет выделена рекордная сумма – 1 трлн грн, а это около 18% годового ВВП страны.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, финансирование армии во время войны должно быть на первом месте. Конечно помощь международных партнеров тоже для нас очень важна. Однако в обеспечении военных ВСУ всем необходимым Украина должна, в первую очередь, опираться на свои собственные ресурсы.