В Україні змінили порядок бронювання військовозобов’язаних працівників: хто зможе отримати відстрочку

Верховна Рада України підтримала законопроект №7687, покликаний змінити правила бронювання військовозобов’язаний у воєнний час. Документ був прийнятий у першому читанні на плановому засіданні парламенту 20 вересня. Свої голоси за нього віддали 305 народних депутатів, тобто більшість членів парламенту. Повідомив про нововведення в процедурі бронювання заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.





Згідно зі змінами, внесеними до закону про мобілізацію, забронювати тепер можна такі категорії військовозобов’язаних:

працівників державних органів влади та інших державних установ, міських органів влади, якщо це потрібно для безперебійної роботи зазначених структур під час особливого періоду;

підприємств, організацій та установ, яким були доведені мобілізаційні завдання, якщо це потрібно для їх виконання;

підприємств та установ, які виробляють товари чи надають послуги оборонного призначення, задовольняють інші потреби збройних сил;

підприємств, діяльність яких життєво важлива для економіки країни та забезпечення першочергових потреб населення в особливий період.

Класифікувати підприємства та установи до таких, які мають право бронювати своїх працівників, можна виключно за критеріями Кабінету Міністрів України. Крім того уряд залишив за собою право визначати критерії бронювання та порядок його проведення.

Нагадаємо, що внесення змін до закону про мобілізацію ініціював саме Кабмін. В уряді давно наголошували на необхідності розширити умови, при який військовозобов’язані працівники матимуть право на відстрочку. Власне після схвалення нового законопроекту цієї мети буде досягнуто. Всіх ключових працівників підприємств та держслужбовців зможуть забронювати, тим самим зберігаючи нормальне функціонування економіки країни та управлінського апарату.

Варто зазначити, що прийнятий урядом законопроект залишив в силі правило, яке дозволяє мобілізувати навіть заброньованого працівники чи службовця. Проте зробити це можна лише за його власним бажання чи принаймні з особистої згоди.