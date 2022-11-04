У НБУ розповіли, чи “розморозять” курс долара до кінця року

У Нацбанку повідомили, що на даний час немає жодних підстав для скасовування фіксованого курсу долара. «Заморозка» дозволяє утримувати стабільність. Тому повертатись знову до плаваючого курсу ніхто не буде. Принаймні до кінця 2022 року ситуація під контролем.

Курс валют відносно стабільний. Протягом тижня він може зростати та падати, але середня вартість залишається без змін.

Прес-служба регулятора також повідомила про це і на зустрічі із керівниками українських підприємств. Завдяки фіксації курсу вдалося контролювати ціни та підтримати макроекономічну стабільність. Валютні обмеження також стали вимушеною мірою у період війни. Вони забезпечили критичні потреби економіки України при цьому врятували валютний ринок.

Після 24 лютого Нацбанк України «заморозив» офіційний курс американського долара на рівні 29 гривень 24 копійки. Вже у червні, майже через три місяці після повномасштабного вторгнення НБУ опустив курс гривні і встановив ціну долара 36 грн, 57 копійок.

Станом на сьогодні середній курс у продажу 40 грн 41 коп. за долар на чорному ринку. Покупка його на рівні 40 грн 25 коп. Середній курс євро у продажу 39 грн 31 коп., а у продажі 39 гривень. Разом із тим підприємці та бізнесмени при закладені ціни ставлять курс бакса по 45 гривень.

Найвигідніший курс — безготівковий, але зняти гроші проблематично. В країні катастрофічно не вистачає валюти. До того ж діють валютні обмеження. Все більше людей звертаються на чорний ринок та намагаються заробити на різниці курсів. Через це долари та євро, коли потрапляють на чорний ринок, виходять з обігу.

Проблематично й забрати валютні вклади пересічним українцям. Багато банків відмовляють у видачі грошей до завершення терміну дії договору, що дуже обурює громадян.