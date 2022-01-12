Стало відомо, які популярні криптогроші «загнуться» вже цього року
Ринок цифрової валюти чекає «велика чистка».
2022 рік може стати вирішальним для крипторинку. Жорстка політика Федеральної резервної системи США просто знищить найслабших гравців. Зокрема загибель експерти пророчать мемкоїнам, а саме найпопулярнішим представникам класу – Shiba Inu та Dogecoin.
Свою думку щодо життєздатності деяких видів «крипти» у 2022 році висловив провідний спеціаліст компанії Bloomberg Майк МакГлоун. У своєму звіті за січень він зазначив, що спекулятивне підвищення курсу «криптособак» демонструє перенасиченість ринку віртуальних грошей. Експерт стверджує, що галузь абсолютно точно вимагає чистки, причому вже зараз – у 2022 році.
«Dogecoin – на початку 2021 року, та Shiba Inu – у другій його половині, стали ідеальними прикладами спекулятивних монет. Із криптовалюти вони перетворилися просто у віртуальну розвагу для гравців ринку», – жартома коментує МакГлоун.
Оприлюднена ФРС 5 січня інформація щодо підняття відсоткової ставки у 2022 році на 1%, та чергове її збільшення у 2023 та 2024 роках, вже вплинули на курси DOGE та SHIB. Ці види криптовалют на біржі WhiteBIT всього за 5 днів здешевіли аж на 12%. А їхня капіталізація скоротилася на 19,9 та 15,4 млрд. дол. відповідно.
За прогнозами МакГлоуна більша частка інвесторів з дня на день почне позбуватися своїх активів у падаючій криптовалюті. Цей процес вже розпочався. Тож навіть якщо Shiba Inu та Dogecoin не зникнуть зовсім, їхня присутність на ринку різко зменшиться.
Занепокоєння інвесторів викликають зараз і доволі надійні види «крипти», як то Tether, Ethereum та звісно ж Bitcoin. І не дивно, адже у січні біткоїн здешевів майже до 43 тис. дол., а «ефір» сягнув позначки в 3,2 тис. дол. Однак спеціаліст Bloomberg стверджує, що в поточному році ці види цифрових грошей попри все будуть триматися в топі.
Та все ж потрібно пам’ятати, що криптовалюти дуже волатильні, тож вкладаючи в них гроші ви у будь-якому випадку ризикуєте.
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