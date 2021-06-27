Штраф в 180 тисяч: в Україні стартують масові перевірки всіх робочих місць

Незабаром в Україні почнуться масові перевірки підприємств із метою виявлення «тіньових співробітників». Організаторами проведення інспекції виступлять одразу кілька державних установ, а саме: Міністерство економіки України, Державна податкова служба та Держслужба з питань праці.





Старт періоду перевірок заплановано вже на 1 липня. У процесі інспекції буде перевірено тисячі українських компаній. Роботодавці, що свідомо використовують незадекларовану робочу силу та не платять державі податки за своїх працівників, будуть суворо показані. За попередніми даними, штраф за одного нелегального співробітника складатиме до 180 тис. грн.

Як повідомив прес-центр Мінекономіки України, перевірки робочих місць є частиною щорічної програми боротьби із використанням незадекларованої праці громадян.

Загалом така місія державного органу реалізується шляхом виконання двох основних етапів.

Перший етап – інформаційна кампанія. На цьому етапі відповідальні за дане питання державні органи поширюють серед працівників та їх роботодавців інформацію стосовно переваг легального працевлаштування.

– інформаційна кампанія. На цьому етапі відповідальні за дане питання державні органи поширюють серед працівників та їх роботодавців інформацію стосовно переваг легального працевлаштування. Другий етап – інспекційна кампанія. Проведення серії перевірок компаній, у яких ризик використання незадекларованої праці вважається найвищим.

Протягом півроку, згідно із даним планом, проводився перший інформаційний етап. За цей час було проведено роз’яснювальну роботу серед майже 62 тисяч керівників підприємств та їх підлеглих. Робітникам пояснили, яким ризикованим для них є неофіційне працевлаштування, а роботодавці отримали застереження щодо можливого покарання.

З 1 липня розпочнеться власне другий етап програми. Особливу увагу інспектори приділятимуть роботодавцям, що не відреагували належним чином на інформаційну кампанію та попередження. За ухиляння від офіційного оформлення працівників керівникам підприємств загрожуватиме покарання. Кожен незадекларований член трудового колективу обійдеться роботодавцю у суму щонайменше 60 тис. грн. А в деяких випадках штраф сягатиме аж 180 тис. грн.

Варто зауважити, що в Україні кількість неофіційно працевлаштованих громадян просто таки приголомшлива. На даний момент вона складає близько 3 млн чоловік.